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أنغام: "كفاية سخافة"

منذ 4 ساعات
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أنغام: "كفاية سخافة"

القاهرة (صدى):
أعربت الفنانة المصرية أنغام، عن استياءها من انتشار أخبار كاذبة حول وجود خلاف بينها وبين إدارة مهرجان الموسيقى العربية.

وكانت أنباء قد تم تداولها حول وجود خلاف تسبب في عدم مشاركة أنغام للعام الثاني على التوالي بالمهرجان.

ونفت أنغام ما تم تداوله في رسالة غاضبة قائلة: "المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عني أخبار كاذبة، وسخيفة، كفاية سخافة يا سخيف منك ليه".

وكان مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، أكد أنه ليس هناك أي خلاف مع أنغام وعدم مشاركتها في المهرجان للعام الثاني على التوالي كونها ترغب في عدم تقديم حفلتين متتاليتين.

مصر
انغام
فن
دار الاوبرا
مهرجان الموسيقى

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10341
منذ ساعة
احسن اصلا انا شخصيا ما احبك و لا اسمع ليكي و يارب تظلي مختفية

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