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موقع مرسول بارك يتعرض لمحاولات اختراق

منذ 3 ساعات
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موقع مرسول بارك يتعرض لمحاولات اختراق

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن تعرض موقع استاد مرسول بارك، لمحاولات اختراق، اليوم الأثنين، وذلك قبيل المباراة المرتقبة للهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت المصادر أنه تم رصد محاولة الاختراق، والتصدي لها من قبل الفريق التقني، ما تسبب في تأخر طرح تذاكر الديربي، بحسب الرياضية.

وكان "مرسول بارك" قد أعلن طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر المنتظرة، اليوم الإثنين، الساعة الرابعة عصرًا.

ويستقبل ملعب مرسول بارك، قمة الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي النصر للوحدة الإماراتي، 5-1، وبعد تغلب الهلال على برسبوليس الإيراني 3-0.

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دوري ابطال اسيا
الهلال والنصر
مرسول بارك
ديربي القارة

التعليقات

و١حد
و١حد عدد التعليقات : 12
منذ 29 دقيقة
هذا واحد حمار زعيقي مريض الله يشفيه من الحقد والتعصب
هلالي
هلالي عدد التعليقات : 388
منذ 6 دقائق
اقول لكل خرقاوي ترشيحي غبي

بيرسبوليس هزم النصر وهو ناقص لاعب
والهلال صك بيرسبوليس بالثلاثه وهو كامل .. وسلامة فهمك هههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

هلالي
اقول لكل خرقاوي ترشيحي غبي بيرسبوليس هزم النصر وهو ناقص لاعب والهلال صك بيرسبوليس بالثلاثه وهو كامل .. وسلامة فهمك هههههههههههههههه
هلالي
بيرسبوليس هزم النصر وهو ناقص لاعب والهلال صك بيرسبوليس بالثلاثه وهو كامل .. وسلامة فهمكم :)
صريح
هههههه وباقي بنشوف عروض اقوى مع موسم الرياض الله لايبلانا
فهد العبدالله
دعوها بالمفضله النتيجه ٢-٠ للهلال والثامنه بالطرررريق والاحتفالات بموسم الرياض
و١حد
هذا واحد حمار زعيقي مريض الله يشفيه من الحقد والتعصب

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