موقع مرسول بارك يتعرض لمحاولات اختراق

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر عن تعرض موقع استاد مرسول بارك، لمحاولات اختراق، اليوم الأثنين، وذلك قبيل المباراة المرتقبة للهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وأوضحت المصادر أنه تم رصد محاولة الاختراق، والتصدي لها من قبل الفريق التقني، ما تسبب في تأخر طرح تذاكر الديربي، بحسب الرياضية.
وكان "مرسول بارك" قد أعلن طرح تذاكر مباراة الهلال والنصر المنتظرة، اليوم الإثنين، الساعة الرابعة عصرًا.
ويستقبل ملعب مرسول بارك، قمة الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي النصر للوحدة الإماراتي، 5-1، وبعد تغلب الهلال على برسبوليس الإيراني 3-0.
اقرأ أيضا