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فيديو.. الأمير ويليام وزوجته يستقبلان محمد صلاح

منذ ساعة
1440
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فيديو.. الأمير ويليام وزوجته يستقبلان محمد صلاح

ماجد محمد (صدى):
استقبل الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون، اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بحفاوة خلال حفل "إيرث شوت".

وكان الأمير ويليام دوق كامبريدج، قد دعا محمد صلاح من أجل التواجد في الحفل، حيث سيُقدم جائزة ضمن جوائز الحفل لتكريم الأشخاص المساهمين بالتنمية المستدامة للبيئة.

ومحمد صلاح هو لاعب كرة القدم الوحيد المدعو للحفل، تقديرًا لدوره الملهم للشباب في الشرق الأوسط، منذ انتقاله إلى ليفربول.

يذكر أن جائزة "إيرث شوت" هي تتويج عالمي بيئي للتعامل مع تغيّر المناخ، وأنشئت لأجل الحلول المبتكرة لإصلاح الكوكب.

بريطانيا
كيت ميدلتون
محمد صلاح
الامير ويليام
ايرث شوت

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136527
منذ 26 دقيقة
يستاهل التكريم ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18380
منذ 23 دقيقة
حاجة مش معقولة .. رويالتي مرة واحدة

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
تكفى ياطاقيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣وااله اللي يسمعك يقول برشلونه والا ريال مدريد 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 بإذن الله تعالى نذكرك يوم الثلاثاء وننطرب بصيااااااااااااحكم يالسسسلق 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
الوفا طبعي
الله لايفضحنا ويستر علينا وعلى اهالينا 🤲 لهاذي الدرجه ماعاد فيه كرامه وعزة نفس وقيمه عندك؟؟؟؟!!!!
A.awad
وليش ماتكون المباراه في ملعب الملك فهد ليتّسع للجماهير ....؟؟؟؟
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ااوفا طبعي
من حق النصر العالمي يلعب على ملعبه لانه هو المستضيف🤚

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