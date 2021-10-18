فيديو.. الأمير ويليام وزوجته يستقبلان محمد صلاح

ماجد محمد (صدى):
استقبل الأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت ميدلتون، اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بحفاوة خلال حفل "إيرث شوت".
وكان الأمير ويليام دوق كامبريدج، قد دعا محمد صلاح من أجل التواجد في الحفل، حيث سيُقدم جائزة ضمن جوائز الحفل لتكريم الأشخاص المساهمين بالتنمية المستدامة للبيئة.
ومحمد صلاح هو لاعب كرة القدم الوحيد المدعو للحفل، تقديرًا لدوره الملهم للشباب في الشرق الأوسط، منذ انتقاله إلى ليفربول.
يذكر أن جائزة "إيرث شوت" هي تتويج عالمي بيئي للتعامل مع تغيّر المناخ، وأنشئت لأجل الحلول المبتكرة لإصلاح الكوكب.