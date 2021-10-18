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مختص يكشف أخطر طرق الغش في الإبل

منذ 34 دقيقة
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مختص يكشف أخطر طرق الغش في الإبل

عادل الحربي (صدى):
كشف المستثمر والمختص في مجال الإبل، فهد السبر، عن أبرز طرق الغش في سوق الإبل، والتي قد تتسبب في نفوقها.

وقال السبر خلال برنامج "ياهلا" : "الغش في الإبل أمر مستحدث، وزمان لم يكن هناك غشا رغم عدم وجود مجالات تمكن الكشف عن العبث".

وأكد السبر أن أي تدخل وتغيير في شكل الناقة الطبيعي يعتبر غشًا، موضحًا أن البعض يقوم بتكبير شفاه الناقة بحقن الفيلر، وتغيير وضع الرأس والأذان، قائلا: "اللي يمارسون هذه الممارسات يستفادون ماديًا لكن سيتم كشف أمرهم عاجلا أم آجلا".

وأشار السبر إلى خطورة تلك التغييرات وتأثيرها على الإبل، مؤكدًا أنها قد تتسبب في نفوقها خلال عام واحد، حال زادت الجرعة.

وأوضح السبر أن أسعار الإبل ارتفعت بشكل كبير جدا، حيث أن الإبل الذي كان يتم شرائه منذ 20 سنة بـ200 ألف الآن يبلغ سعره 3 أو 4 ملايين ريال، حيث قفزت الأسعار إلى 300 % خلال السنوات الأخيرة -على حد قوله-.

وأوضح أنه بعد إنشاء نادي الإبل، دخل كبار التجار من أجل الاستثمار فيه، موضحا أنه ممكن أن يتعدى أسعارها 15 مليون ريال.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54270
منذ 14 دقيقة
الغش وصل كل شي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه لص وقح
ابو عمار
الغش وصل كل شي
ابو عمار
بايدن هو من رفع عنهم صفة الارهاب
ابو عمار
لا غرابه في النظام المجوسي
ط 🍹🍹🍹
للأسف لا الضمان الاجتماعي يصرف للأسرة مايكفيها من المال ولا الجمعيات الخيرية قائمة بواجباتها كما يجب نحو تلك الفئة من الفقراء والمساكين وكبار السن...

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