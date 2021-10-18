"باهبري" يوجه رسالة لأصحاب نظرية المؤامرة المشككين في اللقاحات

نايف السالم (صدى):
وجه استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، رسالة قوية لأصحاب نظريات المؤامرة، المشككين في فعالية اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.
وقال باهبري: "هؤلاء الأشخاص هم نفسهم الذين ربطوا بين قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وبين موسم الرياض، ولم ينظروا إلى عودة الصلاة دون تباعد اجتماعي، وهذا ليس صحيحًا والقرار جاء بسبب انخفاض عدد الحالات وزيادة عدد المحصنين، ما يدل على فعالية اللقاح".
وتابع: "هؤلاء لم ينتهوا، وكلما نجحنا في شيء أخرجوا شيئا آخر من مخهم لأنهم ليسوا قادرين على الاعتراف بالحقيقة الواضحة مثل الشمس وهي أن التطعيم فعال".
وأكد باهبري أن عدد الحالات الجديدة وطبيعة إصابتها تجعلنا نقول إننا وصلنا لنهاية الجائحة في المملكة، مشددًا على أن أول طرق الالتزام هو ارتداء الكمامات، كما يجب الالتزام حتى لا نسمح للفيروس بالانتشار من جديد مع تجنب الأماكن المغلقة حيث تعد بيئة صالحة لانتقال العدوى.