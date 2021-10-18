آل زلفة: بايدن لم يجرؤ على تصنيف الحوثي عصابة إرهابية

عادل الحربي (صدى):
هاجم محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته.
وقال آل زلفة: "أمريكا، بايدن، وإدارته، وحزبه الديموقراطي المتخاذل، أكثر ضجيجا في مسالة حقوق الإنسان".
وتابع: "لم يجرؤ أن يصنف عصابة الحوثيين الإرهابية، وهي أشد إرهابا من القاعدة وداعش، لما يرتكبونه من جرائم إنسانية ضد الشعب اليمني عامة، وضد مأرب خاصة، كعصابة إرهابية يجب أن يقف العالم وخاصة الغربي المنافق ضدهم".
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد أقدمت على تفجير بعض المنازل، وتنفيذ حملات اعتقال ومداهمات واسعة ضد المناهضين لهم في مأرب.