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آل زلفة: بايدن لم يجرؤ على تصنيف الحوثي عصابة إرهابية

منذ 4 ساعات
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آل زلفة: بايدن لم يجرؤ على تصنيف الحوثي عصابة إرهابية

عادل الحربي (صدى):
هاجم محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته.

وقال آل زلفة: "أمريكا، بايدن، وإدارته، وحزبه الديموقراطي المتخاذل، أكثر ضجيجا في مسالة حقوق الإنسان".

وتابع: "لم يجرؤ أن يصنف عصابة الحوثيين الإرهابية، وهي أشد إرهابا من القاعدة وداعش، لما يرتكبونه من جرائم إنسانية ضد الشعب اليمني عامة، وضد مأرب خاصة، كعصابة إرهابية يجب أن يقف العالم وخاصة الغربي المنافق ضدهم".

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد أقدمت على تفجير بعض المنازل، وتنفيذ حملات اعتقال ومداهمات واسعة ضد المناهضين لهم في مأرب.

مأرب
اليمن
مليشيا الحوثي
آل زلفة
محمد بن عبد الله آل زلفة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18380
منذ 3 ساعات
تحية لكل ذرة تراب وطنية تناضل من أجل يمنية الأرض وعربية الانتماء فلم يعد لليمنية والعروبية عند الحوثي منها حفنة أو ما يكفي لإيواء غرسة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54275
منذ ساعة
بايدن هو من رفع عنهم صفة الارهاب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18380
منذ ساعة
يعني الدرع أمريكي والرصاص إيراني .. هوب.بااا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18380
منذ ساعة
شنكل طلع ابن عم شنكر

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
تكفى ياطاقيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣وااله اللي يسمعك يقول برشلونه والا ريال مدريد 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 بإذن الله تعالى نذكرك يوم الثلاثاء وننطرب بصيااااااااااااحكم يالسسسلق 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
الوفا طبعي
الله لايفضحنا ويستر علينا وعلى اهالينا 🤲 لهاذي الدرجه ماعاد فيه كرامه وعزة نفس وقيمه عندك؟؟؟؟!!!!
A.awad
وليش ماتكون المباراه في ملعب الملك فهد ليتّسع للجماهير ....؟؟؟؟
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ااوفا طبعي
من حق النصر العالمي يلعب على ملعبه لانه هو المستضيف🤚

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