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فتاة تعرض نفسها على نجم الهلال "زوجة ثانية"

منذ 23 ساعة
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فتاة تعرض نفسها على نجم الهلال "زوجة ثانية"

ماجد محمد (صدى):
عرضت فتاة على نجم الهلال سالم الدوسري أن يأخذها زوجة ثانية، وذلك بعد الأداء الذي قدمه في مباراة فريقه أمام بيرسيبوليس ضمن الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2021م.

وفوجئ الدوسري بعدما قدم الشكر لكل من دعمه وأشاد بيه بعد اللقاء الذي فاز فيه الهلال بثلاثية نظيفة، برسالة من فتاة عبر حسابه في "تويتر" تطالبه بأن يأخذها زوجة ثانية، وهو الأمر الذي تجاهله اللاعب، ليرد عليها عدد من المتابعين لسالم بردود ساخرة.

وكان الدوسري شارك في حفلة الثلاثية، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء، وساهم في الهدف الثالث بتمرير كرة على طبق من ذهب لزميله الفرنسي بافيتيمبي قوميز، الذي سجل أيضا الهدف الثاني في المباراة، ليضرب زعماء آسيا موعداً مع النصر يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي البطولة.

الهلال
فتاة
زواج
نجم
سالم الدوسري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54275
منذ 22 ساعة
ما له حق المفروض قابلها واذا اعجبته يتزوجها والمهر عليها
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 1
منذ 22 ساعة
الرجل عنده عيال وحياة خاصة مو ناقص قلق وقروشة وقلة حيا
يعني مو فاضي لحد خلو الناس ف حالها
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8596
منذ 22 ساعة
ذهب الحياء من النساء
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10341
منذ 21 ساعة
صراحة احسن سالم بعدم الرد عليها و البنت غاوية شهرة و ماتستحي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18381
منذ 21 ساعة
عرضها عليه الزواج جاء متزامناً مع موسم الرياض
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 466
منذ 20 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههه عائله طواقي مختله بكره يعينون خطابه في الفريق ههههههههههههههههههههههههه
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 1
منذ 20 ساعة
هاذي تشجع التعدد لله درك .تحيااااتي
عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 239
منذ 19 ساعة
قلة أدب ولاعندها عزة ولا كرامة ومن هانت عليه نفسه مايهمه قدرها لو يحطها في أسوء مكان
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 428
منذ 18 ساعة
الفتاة لم ترتكب منكرا ..ولافاحشة ..
عرضت نفسها للزواج من إنسان محترم .. وبالحلال
لم تذهب إليه بالخفاء ..
ولم تزد أن أبدت رغبتها بالإقتران به زوجة ثانيه
أعنقد أن ألأمر طبيعي .. ولم يتعدى إلى الإنكار عليها لسوء التصرف

وهذه فتوى لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله :
حكم عرض المرأة نفسها للزواج
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للزواج
الجواب:
لا بأس، مثل ما عرضت الواهبة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح).
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 157
منذ 17 ساعة
قلة الحياء مشكله في بنات الجيل الحالي الا من هداها الله فمن يرغب في بنت تعرض نفسها على الرجال
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 157
منذ 17 ساعة
قلة الحياء مشكله في بنات الجيل الحالي الا من هداها الله فمن يرغب في بنت تعرض نفسها على الرجال
علي هلال محمد
علي هلال محمد عدد التعليقات : 1
منذ 17 ساعة
ليش ماتعرض نفسه على واحد على قد حاله وغير متزوج
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7633
منذ 16 ساعة
مالقت الا السفيه ذا تتزوجه
الهوى الغربي
الهوى الغربي عدد التعليقات : 4
منذ 16 ساعة
الله يرزقها بابن الحلال وربنا يحفظ سالم الدوسري من كل شر اللهم احفظ بناتنا وابناءنا من شر الفتن ماظهر منها وما بطن احذروا من القال والقيل
الهوى الغربي
الهوى الغربي عدد التعليقات : 4
منذ 16 ساعة
الله يرزقها بابن الحلال وربنا يحفظ سالم الدوسري من كل شر اللهم احفظ بناتنا وابناءنا من شر الفتن ماظهر منها وما بطن احذروا من القال والقيل
الهوى الغربي
الهوى الغربي عدد التعليقات : 4
منذ 16 ساعة
الله يرزقها بابن الحلال وربنا يحفظ سالم الدوسري من كل شر اللهم احفظ بناتنا وابناءنا من شر الفتن ماظهر منها وما بطن احذروا من القال والقيل
الهوى الغربي
الهوى الغربي عدد التعليقات : 4
منذ 16 ساعة
الله يرزقها بابن الحلال وربنا يحفظ سالم الدوسري من كل شر اللهم احفظ بناتنا وابناءنا من شر الفتن ماظهر منها وما بطن احذروا من القال والقيل
صميدع
صميدع عدد التعليقات : 1
منذ 15 ساعة
يمكن بتطلعه من جو الديربي
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1329
منذ 13 ساعة
والله قلة حيا اللي اختشوا ماتو الرجال متزوج وعنده اولاد ومستقر في حياته ايش هذا التخلف
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2148
منذ 10 ساعات
شكله فقراويه
وتبغى تحس بالبطولات الاسيويه
زوجة ثانيه صعبه قوية
هههههه
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2148
منذ 10 ساعات
شكله فقراويه
وتبغى تحس بالبطولات الاسيويه
زوجة ثانيه صعبه قوية
هههههه
عالمي وافتخر
عالمي وافتخر عدد التعليقات : 11
منذ 10 ساعات
كسبت حسنات منكم بسبب الغيبه
عالمي وافتخر
عالمي وافتخر عدد التعليقات : 11
منذ 10 ساعات
كسبت حسنات منكم بسبب الغيبه
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1957
منذ 4 ساعات
الله لايفضحنا ويستر علينا وعلى اهالينا 🤲
لهاذي الدرجه ماعاد فيه كرامه وعزة نفس وقيمه عندك؟؟؟؟!!!!
صريح
صريح عدد التعليقات : 64
منذ ساعة
هههههه وباقي بنشوف عروض اقوى مع موسم الرياض
الله لايبلانا

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