فتاة تعرض نفسها على نجم الهلال "زوجة ثانية"

ماجد محمد (صدى):
عرضت فتاة على نجم الهلال سالم الدوسري أن يأخذها زوجة ثانية، وذلك بعد الأداء الذي قدمه في مباراة فريقه أمام بيرسيبوليس ضمن الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2021م.
وفوجئ الدوسري بعدما قدم الشكر لكل من دعمه وأشاد بيه بعد اللقاء الذي فاز فيه الهلال بثلاثية نظيفة، برسالة من فتاة عبر حسابه في "تويتر" تطالبه بأن يأخذها زوجة ثانية، وهو الأمر الذي تجاهله اللاعب، ليرد عليها عدد من المتابعين لسالم بردود ساخرة.
وكان الدوسري شارك في حفلة الثلاثية، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء، وساهم في الهدف الثالث بتمرير كرة على طبق من ذهب لزميله الفرنسي بافيتيمبي قوميز، الذي سجل أيضا الهدف الثاني في المباراة، ليضرب زعماء آسيا موعداً مع النصر يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي البطولة.