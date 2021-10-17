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الجاسر: الهلال عقبة أمام جميع فرق غرب القارة

منذ 3 ساعات
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الجاسر: الهلال عقبة أمام جميع فرق غرب القارة

طلال الغامدي (صدى):
صرح الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، بأن فريق الهلال "عقبة" أمام جميع فرق غرب القارة، وذلك في تعليقه على اللقاء المنتظر أمام النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال الجاسر خلال برنامج "المنتصف": "اللقاء يعتبر تحديًا كبيرًا للنصر، في ظل وجود مدرب جديد"، مضيفا: " خمس تمارين مع المدرب الجديد ليست كافية، لكن الإمكانيات موجودة في اللاعبين اللي عندهم خبرة".

واعتبر الجاسر أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مضيفا: "النصر قادر على الفوز، لكن الهلال عقبة أمام فرق غرب القارة، واللي يريد يوصل للنهائي يبعد الهلال"، مشيرا إلى أن الهلال حاليا في افضل حالاته.

ويستقبل ملعب مرسول بارك، قمة الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي النصر للوحدة الإماراتي، 5-1، وبعد تغلب الهلال على برسبوليس الإيراني 3-0.

عبدالكريم الجاسر
الهلال والنصر
دوري ابطال اسي
برنامج المنتصف

التعليقات

مراقب
مراقب عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
القط الشيرازي يسوي نفسه حيادي.النصر راح يفوز عليكم
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1957
منذ 4 دقائق
تكفى ياطاقيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣وااله اللي يسمعك يقول برشلونه والا ريال مدريد 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 بإذن الله تعالى نذكرك يوم الثلاثاء وننطرب بصيااااااااااااحكم يالسسسلق 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
تكفى ياطاقيه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣وااله اللي يسمعك يقول برشلونه والا ريال مدريد 🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪🤪 بإذن الله تعالى نذكرك يوم الثلاثاء وننطرب بصيااااااااااااحكم يالسسسلق 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
الوفا طبعي
الله لايفضحنا ويستر علينا وعلى اهالينا 🤲 لهاذي الدرجه ماعاد فيه كرامه وعزة نفس وقيمه عندك؟؟؟؟!!!!
A.awad
وليش ماتكون المباراه في ملعب الملك فهد ليتّسع للجماهير ....؟؟؟؟
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ااوفا طبعي
من حق النصر العالمي يلعب على ملعبه لانه هو المستضيف🤚

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