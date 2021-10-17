الجاسر: الهلال عقبة أمام جميع فرق غرب القارة

طلال الغامدي (صدى):
صرح الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر، بأن فريق الهلال "عقبة" أمام جميع فرق غرب القارة، وذلك في تعليقه على اللقاء المنتظر أمام النصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الجاسر خلال برنامج "المنتصف": "اللقاء يعتبر تحديًا كبيرًا للنصر، في ظل وجود مدرب جديد"، مضيفا: " خمس تمارين مع المدرب الجديد ليست كافية، لكن الإمكانيات موجودة في اللاعبين اللي عندهم خبرة".
واعتبر الجاسر أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مضيفا: "النصر قادر على الفوز، لكن الهلال عقبة أمام فرق غرب القارة، واللي يريد يوصل للنهائي يبعد الهلال"، مشيرا إلى أن الهلال حاليا في افضل حالاته.
ويستقبل ملعب مرسول بارك، قمة الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تخطي النصر للوحدة الإماراتي، 5-1، وبعد تغلب الهلال على برسبوليس الإيراني 3-0.