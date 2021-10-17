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آل زلفة: بايدن لم يجرؤ على تصنيف الحوثي عصابة إرهابية

منذ ساعة
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آل زلفة: بايدن لم يجرؤ على تصنيف الحوثي عصابة إرهابية

عادل الحربي (صدى):
هاجم محمد بن عبد الله آل زلفة، عضو مجلس الشورى سابقا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته.

وقال آل زلفة: "أمريكا، بايدن، وإدارته، وحزبه الديموقراطي المتخاذل، أكثر ضجيجا في مسالة حقوق الإنسان".

وتابع: "لم يجرؤ أن يصنف عصابة الحوثيين الإرهابية، وهي أشد إرهابا من القاعدة وداعش، لما يرتكبونه من جرائم إنسانية ضد الشعب اليمني عامة، وضد مأرب خاصة، كعصابة إرهابية يجب أن يقف العالم وخاصة الغربي المنافق ضدهم".

وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد أقدمت على تفجير بعض المنازل، وتنفيذ حملات اعتقال ومداهمات واسعة ضد المناهضين لهم في مأرب.

مأرب
اليمن
مليشيا الحوثي
آل زلفة
محمد بن عبد الله آل زلفة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18368
منذ 40 دقيقة
تحية لكل ذرة تراب وطنية تناضل من أجل يمنية الأرض وعربية الانتماء فلم يعد لليمنية والعروبية عند الحوثي منها حفنة أو ما يكفي لإيواء غرسة

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نريد أفعال لا كلام معروف للجميع أن المتقاعد العسكري يعيش حالة صعبه جدا في ظل ارتفاع الأسعار ابن الحلول السؤال موجه لمجلس الشورى مني...
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عبدالله
قوميز ليش يروح اعتقد يمكن الوصول معاه الى اتفاق ان يبقى ويشارك شوط واحد في المباراة ...النادي يحتاج له كثير خسارة كبيرة اذا رحل
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
صبّوحة خطبها نصيب ..!!

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