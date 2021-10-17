الخضيري يكشف عن حوادث منزلية تصيب الأطفال بالاختناق ويوجه نصيحة للأمهات

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عن الحوادث المنزلية المؤلمة التي تصيب الأطفال بالحروق.
وقال فهد الخضيري:"من الحوادث المنزلية المؤلمة؛ ترك الجمر المشتعل وأدوات الشواء الحارقة في مكانها فتحرق الأطفال أو تضرهم، ومنها ترك غطاء سرير الطفل على أحد جوانبه فيسحبه "الطفل يسحب أي شيء يتدلى"، فيسقط عليه الغطاء ويخنقه ويمنعه من التنفس وأنتِ بعيدة عنه".
وشدد فهد الخضيري، قائلا:" لا تجعل مقابض الأواني الحارة متاحة له فيسحبها".
وكان فهد الخضيري ذكر في تصريحات سابقة:"من الحوادث المنزلية جروح باذن اليد بسبب غسل كوب أو كأس مكسور الحافة (مثلوم أو منثلم بالعامية)، فإذا كان لديك هذا الكوب أو الكأس فأرمه في أقرب نفايات ولو كانت الحافة فقط مكسورة ولا تبخل به لأنه قد يقوم أحد أفراد عائلتك بغسله فتحدث مثل هذه الجروح".