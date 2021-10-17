نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الخضيري يكشف عن حوادث منزلية تصيب الأطفال بالاختناق ويوجه نصيحة للأمهات

منذ 15 ساعة
1891
1
الخضيري يكشف عن حوادث منزلية تصيب الأطفال بالاختناق ويوجه نصيحة للأمهات

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، عن الحوادث المنزلية المؤلمة التي تصيب الأطفال بالحروق.

وقال فهد الخضيري:"من الحوادث المنزلية المؤلمة؛ ترك الجمر المشتعل وأدوات الشواء الحارقة في مكانها فتحرق الأطفال أو تضرهم، ومنها ترك غطاء سرير الطفل على أحد جوانبه فيسحبه "الطفل يسحب أي شيء يتدلى"، فيسقط عليه الغطاء ويخنقه ويمنعه من التنفس وأنتِ بعيدة عنه".

وشدد فهد الخضيري، قائلا:" لا تجعل مقابض الأواني الحارة متاحة له فيسحبها".

وكان فهد الخضيري ذكر في تصريحات سابقة:"من الحوادث المنزلية جروح باذن اليد بسبب غسل كوب أو كأس مكسور الحافة (مثلوم أو منثلم بالعامية)، فإذا كان لديك هذا الكوب أو الكأس فأرمه في أقرب نفايات ولو كانت الحافة فقط مكسورة ولا تبخل به لأنه قد يقوم أحد أفراد عائلتك بغسله فتحدث مثل هذه الجروح".

الأطفال
التنفس
فهد الخضيري
الاختناق
الجمر
المقابض
حوادث منزلية

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 294
منذ 18 دقيقة
جزاك الله خير يادكتور على النصح والتنبيه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ياسر
كل واحد يفتي من عنده فاكرينها قلة حيا اجل تبغوها تروح للحرام طلبت الزواج اقسم بالله فيكم قلة دين منتو عارفين دينكم ايش قال
ياسر
كل واحد يفتي من عنده فاكرينها قلة حيا اجل تبغوها تروح للحرام طلبت الزواج اقسم بالله فيكم قلة دين منتو عارفين دينكم ايش قال
غربة أنسان
نصيحة من ذهب لا تهمز ولا تلمز ولا تغتاب ولا تطعن ولا تفتش في سمعة وعرض وشرف الناس فيبتليك الله اشد البلاء حتى لو...
عبدالله
جزاك الله خير يادكتور على النصح والتنبيه
عبدالله
الكلب ما يعض اخوه

أخر الأخبار

بالفيديو.. مختصة: عمليات التجميل للرجال أصبحت ضرورية
بالفيديو.. مختصة: عمليات التجميل للرجال أصبحت ضرورية
منذ 34 دقيقة 1550
بالفيديو.. الشيخ السليمان يوضح حكم أخذ الفرد لسيارة أبيه ثم ردها له بأكثر من ثمنها
بالفيديو.. الشيخ السليمان يوضح حكم أخذ الفرد لسيارة أبيه ثم ردها له بأكثر من ثمنها
منذ 43 دقيقة 1577
بالفيديو.. أمير عسير يزور طالبًا في فصله الدراسي بأبها
بالفيديو.. أمير عسير يزور طالبًا في فصله الدراسي بأبها
منذ 58 دقيقة 1787
4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة لرفع كفاءة انفاق عقارات الدولة
4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة لرفع كفاءة انفاق عقارات الدولة
منذ ساعة 1677
بالفيديو.. شخص يعتدي على زميلته بسكين ويشوه وجهها
بالفيديو.. شخص يعتدي على زميلته بسكين ويشوه وجهها
منذ ساعة 1181
طبيبة توصي النساء بعدم الأكل مثل النساء
طبيبة توصي النساء بعدم الأكل مثل النساء
منذ ساعة 1624
"المالية" تصرف 131.9 مليار ريال للقطاع الخاص
"المالية" تصرف 131.9 مليار ريال للقطاع الخاص
منذ ساعة 1636
"تقييم" تعلن عن وظيفة شاغرة
"تقييم" تعلن عن وظيفة شاغرة
منذ ساعة 1774
"حسن أبو الروس" يرتدي جلباب يشبه النساء
"حسن أبو الروس" يرتدي جلباب يشبه النساء
منذ ساعة 1005
نقل ملكية أرض تابعة لـ "الدفاع" لتكون أرضًا حكومية في بيشة
نقل ملكية أرض تابعة لـ "الدفاع" لتكون أرضًا حكومية في بيشة
منذ ساعة 1826