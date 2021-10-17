محمد رمضان يسخر من عمرو أديب

القاهرة (صدى):
سخر الفنان المصري محمد رمضان من تصريحات الإعلامي عمرو أديب التي تحدث فيها عن قطع البث عنه قبل إلقاء كلمته في مهرجان الجونة السينمائي 2021.
ونشر على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، مقطع فيدية دمج فيه جزء من حلقة الإعلامي عمرو أديب مع لحظة تقديم الفنانة بشرى بوكيه من الورود له أمام الحاضرين في المهرجان.
ووضع في المقطع مقطع صوتي في الخلفية لأغنية للأطفال تقول كلماتها: "شو اسمك يا شطور .. أنا اسمي عمور .. كم عمرك يا عمور .. خمس و 3 شهور .. وين بتدرس؟ بالروضة".
يذكر أن تصريحات عمرو دياب تضمنت الحديث عن انقطاع البث عن محمد رمضان أثناء القاء في مهرجان الجونة السينمائي.