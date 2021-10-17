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مشجعين نصراويين يطالبون بالتعاقد مع لاعب الاتحاد احمد حجازي
منذ 16 ساعة
1844
3
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التعليقات
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
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