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فرحة اهالي عُمان بعد اعصار شاهين
منذ 6 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136521
منذ ساعة
شدوا حيلكم ونظفوا بلدكم ، اعانكم الله ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ياله من حرامي وقع فضّح بأهل البيت .. .. بس ربما ضارة نافعه ، شهد ببراءة هذا المسؤول فيما لو أُتهم...
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم لصوص ، مالها تفسير إلا كذا يا اختنا ..يضحكون علينا هاالهملّص..
ابو محمد 😎 ✍️
ماقصر فيهم فهيدان ، خرش قلوبهم خرش ..
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه والله ياعميد صدى انك اختصرت ما كنت بقوله
بلبل البحر
قال تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} سورة البقرة لا تبحث عن مبرر لتتعدى على حدود الله تعالى
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