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صيادين شافوا الموت

منذ 6 ساعات
1312
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136521
منذ 42 دقيقة
ماقصر فيهم فهيدان ، خرش قلوبهم خرش ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. ياله من حرامي وقع فضّح بأهل البيت .. .. بس ربما ضارة نافعه ، شهد ببراءة هذا المسؤول فيما لو أُتهم...
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم لصوص ، مالها تفسير إلا كذا يا اختنا ..يضحكون علينا هاالهملّص..
ابو محمد 😎 ✍️
ماقصر فيهم فهيدان ، خرش قلوبهم خرش ..
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه والله ياعميد صدى انك اختصرت ما كنت بقوله
بلبل البحر
قال تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} سورة البقرة لا تبحث عن مبرر لتتعدى على حدود الله تعالى

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