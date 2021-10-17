الأهلي يدعم لاعبيه بمكافآت ويجدد الثقة في "هاسي"

ماجد محمد (صدى):
نصحت إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق بمواصلة تقديم العطاءات المتميزة والانتصارات، بعد فوزه على الاتفاق.
وقدمت إدارة الأهلي، مكافأة الفوز للاعبين من أجل بثّ الروح الإيجابية، بالإضافة إلى تأمين مكافأة خاصة لهم في حال تجاوز نظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.
ومن المنتظر أن تغادر بعثة فريق الأهلي مقر النادي في جدة الأربعاء المقبل، متوجهة إلى حائل استعدادا لمواجهة الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.
كما نجا مدرب الأهلي الألباني بيسنيك هاسي من الإقالة عقب الفوز الذي حققه الفريق في مواجهة الاتفاق برباعية نظيفة، حيث جددت إدارة الأهلي الثقة بالمدرب هاسي عقب الفوز العريض على الاتفاق