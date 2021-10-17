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الأهلي يدعم لاعبيه بمكافآت ويجدد الثقة في "هاسي"

منذ 4 ساعات
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الأهلي يدعم لاعبيه بمكافآت ويجدد الثقة في "هاسي"

ماجد محمد (صدى):
نصحت إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق بمواصلة تقديم العطاءات المتميزة والانتصارات، بعد فوزه على الاتفاق.

وقدمت إدارة الأهلي، مكافأة الفوز للاعبين من أجل بثّ الروح الإيجابية، بالإضافة إلى تأمين مكافأة خاصة لهم في حال تجاوز نظيره الطائي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة فريق الأهلي مقر النادي في جدة الأربعاء المقبل، متوجهة إلى حائل استعدادا لمواجهة الطائي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

كما نجا مدرب الأهلي الألباني بيسنيك هاسي من الإقالة عقب الفوز الذي حققه الفريق في مواجهة الاتفاق برباعية نظيفة، حيث جددت إدارة الأهلي الثقة بالمدرب هاسي عقب الفوز العريض على الاتفاق

الاتفاق
الأهلي
فوز
إقالة
بيسنيك هاسي

التعليقات

ملكي راقي
ملكي راقي عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
والله ثم والله ان هاسي مفلس وطموحه لا تتعدى مراكز الوسط فارحموا جمهور الملكي يا إدارة الأهلي.

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أحدث التعليقات

على الصميلي
نريد أفعال لا كلام معروف للجميع أن المتقاعد العسكري يعيش حالة صعبه جدا في ظل ارتفاع الأسعار ابن الحلول السؤال موجه لمجلس الشورى مني...
4everx2
خوفي يوم من الأيام ينقطع النفط ونرجع للعصر العصور السحيقه 🚲🐎🦬🐫 كل شيء جايز محد يدري 🤷‍♂️
عبدالله
قوميز ليش يروح اعتقد يمكن الوصول معاه الى اتفاق ان يبقى ويشارك شوط واحد في المباراة ...النادي يحتاج له كثير خسارة كبيرة اذا رحل
د محمد ماجد بخش
واحد قهوة سكر زيادة لعمرو أديب وواحد قهوة سادة لمحمد رمضان وواحد قهوة ع الريحة لmbc مصر
د محمد ماجد بخش
صبّوحة خطبها نصيب ..!!

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