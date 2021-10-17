بالفيديو .. زوج مودل روز يتهمها بالسرقة

أميرة خالد (صدى):
اتهم رجل الأعمال، محمد الحمود، زوج عارضة الأزياء مودل روز، الأخيرة بسرقة أمواله بالتعاون مع أشخاص آخرين .
وذكر أنه استيقظ في أحد الايام ليجد أن كافة الرصيد المالي بالشركة أصبحت صفر، مضيفا أنه تم سرقة جهاز الكمبيوتر الخاص به ماركة “mac”، الذي يحتوي على أشياء غالية عليه للغاية.
وأضاف أن "روز" حاولت تدميره لإخراجه من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه احتفظ بأموال في منزله، وهذا ساعده في الوقوف مجددًا والبدء في مشروع جديد.
ولفت إلى أن الشخص الذي أحبته مودل روز، وتركته من أجله هو من ساعدها في السرقة وغادر البلاد، وتركها وحيدة.