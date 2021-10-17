بالصور .. رحلة صقار سافر إلى الرياض وحصد 115 ألف ريال في 8 ساعات فقط

الرياض (صدى):
تمكن الصقَّار "عطاوي الجدعاني" من الفوز بـ 115 ألف ريال في رحلة استغرقت 8 ساعات فقط، وذلك عندما طرح صقراً للبيع في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني الذي يقام في مقر النادي بملهم بشمال الرياض، وتمتد فعالياته حتى 15 من نوفمبر المقبل.
وكانت رحلة "الجدعاني" قد شاهد صقراً بمركز الشعيبة في منطقة مكة المكرمة، وعمل على طرحه بالاستفادة من خبرته الممتدة إلى أكثر من ١٥ عاماً، وبعد نجاحه في الطرح، تواصل مع فرق نادي الصقور السعودي التي تحركت على الفور وفحصت الطير وتأكدت من سلامته وخلوه من العيوب، وأصدرت شهادة توثيق للطرح، ثم نقلت الطاروح وصقره إلى مقر المزاد في العاصمة الرياض.
وذكر "الجدعاني" أن الصقر من نوع شاهين فرخ، وبطول 15 إنشاً، وعرض 15إنشاً وربع، ووزنه 900 جرام، مقدما الشكر للنادي الذي تابع عملية الطرح خطوة بخطوة.