النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة عقوبتها السجن

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.
وتتضمن تلك الجرائم التالي:
1- نشر وثائق أو معلومات سرية أو افشائها.
2- الدخول أو الشروع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.
3- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.
4- أتلف عمدًا وثائق سرية أو اسائة استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة؛ وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
5- أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
6- حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية أو سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا.