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النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة عقوبتها السجن

منذ ساعتين
1209
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النيابة العامة: نشر الوثائق والمعلومات السرية جريمة عقوبتها السجن

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة أن نشر الوثائق والمعلومات السرية أو إفشاء أي من ذلك جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عشرين سنة وغرامة مليون ريال، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.

وتتضمن تلك الجرائم التالي:

1- نشر وثائق أو معلومات سرية أو افشائها.

2- الدخول أو الشروع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.

3- حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.

4- أتلف عمدًا وثائق سرية أو اسائة استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة؛ وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

5- أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

6- حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية أو سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا.

 

الوثائق
النيابة العامة
أمن الدولة
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معلومات رسمية

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83392
منذ ساعة
احسن
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136514
منذ ساعة
حيلكم في كل ثرثار .. نخجروووه ..

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
باذن الله الهلال بيفوز على بيبي اسيا 🍼 ويخلية مسخرة اكتوبر
زعيم اااسيا
شكله فقراويه وتبغى تحس بالبطولات الاسيويه زوجة ثانيه صعبه قوية هههههه
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