رجل وامرأة يدخلان عش الزوجية بقرار من "السيسي"

القاهرة (صدى):
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموافقة على زوج الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، أحمد محمد شوقي محمد عياد، من امرأة تتمتع بجنسية المملكة المغربية، وتدعى "راوية مبروك".
وجاءت موافقة "السيسي" تطبيقا لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
الجدير بالذكر أن القانون ينص على أن رئيس الجمهورية يجب عليه الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج بمن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو التي اكتسبت الجنسية المصرية وذلك للاعتبارات التي يقدرها السيد الرئيس بالنسبة لكل حالة على حدة.