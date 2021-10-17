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رجل وامرأة يدخلان عش الزوجية بقرار من "السيسي"

منذ 43 دقيقة
1434
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رجل وامرأة يدخلان عش الزوجية بقرار من "السيسي"

القاهرة (صدى):
قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الموافقة على زوج الوزير المفوض التجاري بالتمثيل التجاري، أحمد محمد شوقي محمد عياد، من امرأة تتمتع بجنسية المملكة المغربية، وتدعى "راوية مبروك".

وجاءت موافقة "السيسي" تطبيقا لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

الجدير بالذكر أن القانون ينص على أن رئيس الجمهورية يجب عليه الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج بمن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو التي اكتسبت الجنسية المصرية وذلك للاعتبارات التي يقدرها السيد الرئيس بالنسبة لكل حالة على حدة.

 

المغرب
زواج
التجارة
عبد الفتاح السيسي
وزير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18364
منذ 32 دقيقة
جوازة دخل فيها السيسي حتبقى بعون الله جوازة رئاسي .. والكل يقول: العروسين على رأسي وشهل يا عم قبل الفجر ما يؤذن

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جوازة دخل فيها السيسي حتبقى بعون الله جوازة رئاسي .. والكل يقول: العروسين على رأسي وشهل يا عم قبل الفجر ما يؤذن
ابو عمير
فازو على فريق غير منظم ولا يوجد لديه اي لاعب اجنبي واشغلونا مايدرون انهم تأهلو عن طريق منصة فرجت
ط 🍹🍹🍹
نصاب نصب على نصابين ونصابات ... سمنهم في دقيقهم .
خالد الربياوي
والله قلة حيا اللي اختشوا ماتو الرجال متزوج وعنده اولاد ومستقر في حياته ايش هذا التخلف
عندما يغيب المساء
ياسلام اليوم في المستشفى مافيه ملصقات ولا طلبوا توكلنا ولا قياس وتعقيم اللهم لك الحمد والشكر والثناء

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