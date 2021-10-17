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التحرش بفتاة أخرجت ساقها العاري من نافذة مركبتها

منذ ساعتين
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التحرش بفتاة أخرجت ساقها العاري من نافذة مركبتها

خــاص (صدى):
أظهر فيديو تم تناقله عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فتاة تونسية تتعرض للتحرش من شاب بطريقة مقززة؛ وذلك قبل أن يتدخل المارة لانقاذ الفتاة من الشاب .

ورصد "الفيديو" الخادش للحياء التلاسن بين المارة والشباب الذي برر فعلته بأن الفتاه كانت تخرج ساقها العاري من نافذة المركبة التي كانت تقودها مما يراه مبررًا لجزيمته .

وأثار مقطع الفيديو حفيظة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي داعين الشبان والفتيات الى التقيد بالأداب العامة وعدم خدش القيود الدينية والاجتماعية بأفعال غير مسؤولة ولايحمد عقباها.

 

تونس
التحرش
المركبة
خدش الحياء
فيديو خادش للحياء
القيود الدينية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136514
منذ 40 دقيقة
عالم صايعه يا جذع ..

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
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زعيم اااسيا
شكله فقراويه وتبغى تحس بالبطولات الاسيويه زوجة ثانيه صعبه قوية هههههه
زعيم اااسيا
شكله فقراويه وتبغى تحس بالبطولات الاسيويه زوجة ثانيه صعبه قوية هههههه
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
شاهد العير ذنبه طقاق درجة اولى وكذاب اشر قلك ابو صدر منفوخ أعظم لاعب لعنة الله عليك يا لحجي الشرقية
أبو وليد العالمي
ع س ع روح نام الكورة لها رجالاتها للبالغين فقط العالمي مكتسح

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