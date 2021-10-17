التحرش بفتاة أخرجت ساقها العاري من نافذة مركبتها

خــاص (صدى):
أظهر فيديو تم تناقله عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فتاة تونسية تتعرض للتحرش من شاب بطريقة مقززة؛ وذلك قبل أن يتدخل المارة لانقاذ الفتاة من الشاب .
ورصد "الفيديو" الخادش للحياء التلاسن بين المارة والشباب الذي برر فعلته بأن الفتاه كانت تخرج ساقها العاري من نافذة المركبة التي كانت تقودها مما يراه مبررًا لجزيمته .
وأثار مقطع الفيديو حفيظة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي داعين الشبان والفتيات الى التقيد بالأداب العامة وعدم خدش القيود الدينية والاجتماعية بأفعال غير مسؤولة ولايحمد عقباها.