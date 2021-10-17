وزير الدفاع الكويتي: انضمام النساء للخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور

خالد الظفيري (صدى):
صرح الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وزير الدفاع الكويتي، أن انضمام النساء إلى الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي يساوي بين الرجل والمرأة.
وقال "الصباح" في بيان أصدرته وزارة الدفاع الكويتية: "إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة".
وأشار إلى أنه سوف تأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن.
وجاء ذلك بعد الجدل المثار حول تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالتحاق المواطنات الكويتيات بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.