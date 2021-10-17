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وزير الدفاع الكويتي: انضمام النساء للخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور

منذ 6 ساعات
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وزير الدفاع الكويتي: انضمام النساء للخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور

خالد الظفيري (صدى):
صرح الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وزير الدفاع الكويتي، أن انضمام النساء إلى الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي يساوي بين الرجل والمرأة.

وقال "الصباح" في بيان أصدرته وزارة الدفاع الكويتية: "إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة".

وأشار إلى أنه سوف تأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن.

وجاء ذلك بعد الجدل المثار حول تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالتحاق المواطنات الكويتيات بالخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

 

الخدمات الطبية
الخدمة العسكرية
وزير الدفاع الكويتي
الخدمات العسكرية
حمد جابر الصباح
الدستور الكويتي
المواطنات الكويتيات

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7633
منذ 50 دقيقة
هذه مهنة مقتصرة على الرجال فقط لأنها مهنة صعبة وشاقة وفيها اخطار وحروب والمرأة لها أعمال تليق بها ك امرأة ذات حس ناعم مثل أن تعمل في محلات زهور او عطور او أسواق او محلات ميك أب وصوالين التجميل النسائية اما المهن الصعبه فهي لاتليق بها

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أحدث التعليقات

على الصميلي
نريد أفعال لا كلام معروف للجميع أن المتقاعد العسكري يعيش حالة صعبه جدا في ظل ارتفاع الأسعار ابن الحلول السؤال موجه لمجلس الشورى مني...
4everx2
خوفي يوم من الأيام ينقطع النفط ونرجع للعصر العصور السحيقه 🚲🐎🦬🐫 كل شيء جايز محد يدري 🤷‍♂️
عبدالله
قوميز ليش يروح اعتقد يمكن الوصول معاه الى اتفاق ان يبقى ويشارك شوط واحد في المباراة ...النادي يحتاج له كثير خسارة كبيرة اذا رحل
د محمد ماجد بخش
واحد قهوة سكر زيادة لعمرو أديب وواحد قهوة سادة لمحمد رمضان وواحد قهوة ع الريحة لmbc مصر
د محمد ماجد بخش
صبّوحة خطبها نصيب ..!!

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