عالم فيروسات يكشف عن توقعاته بشأن كورونا خلال الفترة المقبلة 

برلين (صدى):
توقع أوليفر كلبر، رئيس قسم علم الفيروسات بجامعة لودفيج-ماكسيمالين بمدينة ميونخ الألمانية، تراجع حالات الإصابة بالعدوى في الفترة المتبقية من الخريف وخلال فصل الشتاء.
وأوضح أوليفر كلبر:" يجب أن نجرب تخفيف الإجراءات في مختلف المجالات كي نرى ما يكون مقبولا"، لافتا:"نرى المواضع التي يجب فيها مواصلة الالتزام بإجراءات النظافة والرعاية الصحية أو بإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس للتأمين".
وتابع: "لدينا بشكل إجمالي معدل تطعيم جيد ولدينا كثير من المتعافين وبنية تحتية لإجراء اختبارات عالية الكفاءة، ولدينا أيضا فهم جيد لطرق انتقال الفيروس"