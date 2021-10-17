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وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر سقوط مركبة من مرتفع جبلي بالرياض

منذ ساعتين
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وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر سقوط مركبة من مرتفع جبلي بالرياض

الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بأن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)، تلقى بلاغًا أمس السبت، عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها (9) أشخاص.

وتم على الفور انتقال فرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادثة، وعند الوصول تم إنقاذ (5) مصابين ونقلهم بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق (4) متوفين.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار توخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة، والاتصال بالرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض و (998) في جميع مناطق المملكة لطلب المساعدة في حال الطوارئ - لا قدر الله -، متمنيًا للجميع السلامة.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136507
منذ ساعة
يا خوفي من انه راح تُحمّلون نتيجة ماحصل ..

.. ليش مافيه مصدات ليش مافيه امان ليش مافيه تنبيه ، ومن هاالكلام الى ان يحملوكم تكاليف ماحصل ، هذا على الأقل ..

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د محمد ماجد بخش
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ابو عمير
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ط 🍹🍹🍹
نصاب نصب على نصابين ونصابات ... سمنهم في دقيقهم .
خالد الربياوي
والله قلة حيا اللي اختشوا ماتو الرجال متزوج وعنده اولاد ومستقر في حياته ايش هذا التخلف
عندما يغيب المساء
ياسلام اليوم في المستشفى مافيه ملصقات ولا طلبوا توكلنا ولا قياس وتعقيم اللهم لك الحمد والشكر والثناء

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