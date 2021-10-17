ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، أن إدارة نادي النصر رصدت مكافأة 150 ألف ريال لكل لاعب نصراوي في حال الفوز على الهلال والتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وفق "الميدان الرياضي".
ومن المقرر أن تقام مباراة تاريخية بين الهلال والنصر الثلاثاء المقبل، إذ سيلتقي الغريمان في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في أول مباراة تجمعهما على مستوى القارة، والرابعة على صعيد مواجهاتهما الخارجية.
يذكر أن النصر والهلال يلتقيان في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعدما تجاوز الأول الوحدة الإماراتي 5-1، والثاني بيرسبوليس الإيراني 3-0 في ربع النهائي