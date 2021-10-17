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تفاعل ابراهيم الفريان مع جماهير نيوكاسل

منذ ساعتين
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3

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 287
منذ 54 دقيقة
الساذج هذا باقي في سذاجته ما كبر وعقل
لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 650
منذ 48 دقيقة
هذا الي يقلك يحب الترزز
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136504
منذ 44 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه صدقت يا اخ عبد الله .. ولا اظنه بيعقل ..

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ابو محمد 😎 ✍️
يا خوفي من انه راح تُحمّلون نتيجة ماحصل .. .. ليش مافيه مصدات ليش مافيه امان ليش مافيه تنبيه ، ومن هاالكلام الى ان...
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ابو محمد 😎 ✍️
الصياعه مقطعه بعضها يا اخ عبد الله ، كفانا الله وإياكم الصياعه والضياعه .. آمين ..
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
تذكر يا خيخة يوم طلبت لهم اوسكبار وحبيت خشمه ع شان الآسيوية وما قصر عطاكم مقابل مليار وخمسمية.. الله يحطها في وجهك ووجه عيال...

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