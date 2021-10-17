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تفاعل ابراهيم الفريان مع جماهير نيوكاسل
منذ ساعتين
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 287
منذ 54 دقيقة
الساذج هذا باقي في سذاجته ما كبر وعقل
لا يهمونك انا مجنونك
عدد التعليقات : 650
منذ 48 دقيقة
هذا الي يقلك يحب الترزز
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136504
منذ 44 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه صدقت يا اخ عبد الله .. ولا اظنه بيعقل ..
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ابو محمد 😎 ✍️
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عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
الصياعه مقطعه بعضها يا اخ عبد الله ، كفانا الله وإياكم الصياعه والضياعه .. آمين ..
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