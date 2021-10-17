بالصور .. الاتفاق يحصد ذهبية دوري "الريشة" للبراعم

نواف السالم (صدى):
حصد فريق الاتفاق الميدالية الذهبية بدوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة البراعم، التي استضافها نادي "عكاظ" بالطائف لمدة 4 أيام بمشاركة 15 نادياً و 61 لاعبا من فئة البراعم.
ومثل فريق الاتفاق اللاعبين عبدالعزيز المقهوي وريان المخيمر وبلال عاكف، في حين حقق المركز الثاني والميدالية الفضية نادي عكاظ ومثله اللاعبين بسام فضل الله ويامن بشاهاب وموفق العبيدي.
وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية نادي القارة ومثله اللاعبين محمد العلي وأحمد الشخص وأحمد المعيبد، بينما حقق المركز الرابع نادي الفيصلي، ومثله اللاعبين محمد العبيد وسعيد المطيري وعبدالكريم العبيد
وتوج عضو مجلس إدارة اتحاد للريشة الطائرة عبدالكريم الربيعة ورئيس نادي عكاظ جمعان الخديدي الفائزين في دوري الدرجة الأولى للريشة الطائرة لفئة البراعم.
الجدير بالذكر أن البطولة شهدت مستويات متميزة لأداء اللاعبين حيث تأهلت جميع الأندية المشاركة لدوري الدرجة الممتازة للريشة الطائرة، وهم الهلال وحراء والأهلي والقارة والعدالة والفيصلي والنور والشباب وأحد والفيحاء والاتفاق وعكاظ والرياض والأغر والابتسام.