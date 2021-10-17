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طارق التايب يكشف سر حضوره لمباراة الهلال أمام بيروزي الإيراني

منذ ساعة
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طارق التايب يكشف سر حضوره لمباراة الهلال أمام بيروزي الإيراني

نواف السالم (صدى):
أشاد محترف الهلال السابق، الليبي طارق التايب، بطريقة تعامل نادي الهلال مع اللاعبين المحترفين، مضيفا أن هذه المعاملة جعلته يحرص على حضور بعض المباريات التي يخوضها فريق الهلال مع فرق أخرى برغم إنتهاء علاقته بالنادي.

وقال في تصريحات له خلال حضوره لمباراة الهلال يوم أمس أمام فريق بيروزي الإيراني، إن نادي الهلال قاموا بمعاملته كإنسان قبل أن يعاملوه كلاعب.

وأضاف أنه انضم للعديد من الأندية إلا أنهم لم يكونوا بنفس احترافية وطريقة تعامل الهلال مع اللاعبين سواء كانوا محليين أو أجانب، مؤكدًا أنه يعشق النادي كما يحب جمهوره لكونه وافي، مضيفا أنه سيظل يشجع هذا النادي، ويتابع مبارياته.

يذكر أن الهلال فاز على الفريق الإيراني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

الهلال
نادي الهلال
دوري أبطال آسيا
طارق التايب
بيروزي الإيراني

التعليقات

A.awad
A.awad عدد التعليقات : 235
منذ ساعة
فالك طيّب...

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أحدث التعليقات

على الفلاحي
كلمه الحق تزعل بنو فقر الموعد الثلاثاء آسيا هلاليه بإذن الله
ابو احمد
كلمه الحق تزعل بنو فقر الموعد الثلاثاء آسيا هلاليه بإذن الله
صميدع
يمكن بتطلعه من جو الديربي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ..... .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
الراي
اذا أخذوا أصحاب الشئن برأيك انتي واشكالك لا بد من تغيرهم لأنهم غير اكفاء لهذه المناصب

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