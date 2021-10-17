طارق التايب يكشف سر حضوره لمباراة الهلال أمام بيروزي الإيراني

نواف السالم (صدى):
أشاد محترف الهلال السابق، الليبي طارق التايب، بطريقة تعامل نادي الهلال مع اللاعبين المحترفين، مضيفا أن هذه المعاملة جعلته يحرص على حضور بعض المباريات التي يخوضها فريق الهلال مع فرق أخرى برغم إنتهاء علاقته بالنادي.
وقال في تصريحات له خلال حضوره لمباراة الهلال يوم أمس أمام فريق بيروزي الإيراني، إن نادي الهلال قاموا بمعاملته كإنسان قبل أن يعاملوه كلاعب.
وأضاف أنه انضم للعديد من الأندية إلا أنهم لم يكونوا بنفس احترافية وطريقة تعامل الهلال مع اللاعبين سواء كانوا محليين أو أجانب، مؤكدًا أنه يعشق النادي كما يحب جمهوره لكونه وافي، مضيفا أنه سيظل يشجع هذا النادي، ويتابع مبارياته.
يذكر أن الهلال فاز على الفريق الإيراني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.