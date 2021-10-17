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أم عايض ترمي الذهب على الفنان فيصل العيسى
منذ ساعتين
1247
1
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التعليقات
عبدالله
عدد التعليقات : 285
منذ ساعة
اين ابو عائض عن الذي حصل؟!
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أحدث التعليقات
على الفلاحي
كلمه الحق تزعل بنو فقر الموعد الثلاثاء آسيا هلاليه بإذن الله
ابو احمد
كلمه الحق تزعل بنو فقر الموعد الثلاثاء آسيا هلاليه بإذن الله
صميدع
يمكن بتطلعه من جو الديربي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ..... .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
الراي
اذا أخذوا أصحاب الشئن برأيك انتي واشكالك لا بد من تغيرهم لأنهم غير اكفاء لهذه المناصب
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