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شبيه طلال مداح
منذ 5 ساعات
1361
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136505
منذ 52 دقيقة
ياليل طُل ..
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ابو محمد 😎 ✍️
يا خوفي من انه راح تُحمّلون نتيجة ماحصل .. .. ليش مافيه مصدات ليش مافيه امان ليش مافيه تنبيه ، ومن هاالكلام الى ان...
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