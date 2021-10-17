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هبة الدري ترد على متابعة سألتها عن خضوعها لعملية تكميم 

منذ 15 ساعة
1468
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هبة الدري ترد على متابعة سألتها عن خضوعها لعملية تكميم 

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، هبة الدري، عن حقيقة حقيقة خضوعها لعملية تكميم، خلال ردها على سؤال متابعة.

وقالت هبة الدري، إنها لم تخضع لأي عملية تكميم، موضحة أن السمنة غير محبذة نهائياً لأنها تكرهها بسبب معاناتها من آلام الديسك.

وأشارت إلى أنها في حرب شرسة مع الأكل، لأنها من الشخصيات التي تحب الأكل كثيراً، ولا تستطيع أن تمنع نفسها عما تريد، مبينة أنها تزيد تناول الطعام الذي تستلذه.

وتابعت أن وزنها يزيد قرابة 3 أو 4 كيلوجرامات، ثم تفقدها مرة أخرى لأنها تعمل على التوازن في الأكل والالتزام بالوزن.

الوزن
الطعام
عملية تكميم
الأكل
هبة الدري
الديسك

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136532
منذ ساعة
انت ابخص بحالك ..

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أحدث التعليقات

هلالي
اقول لكل خرقاوي ترشيحي غبي بيرسبوليس هزم النصر وهو ناقص لاعب والهلال صك بيرسبوليس بالثلاثه وهو كامل .. وسلامة فهمك هههههههههههههههه
هلالي
بيرسبوليس هزم النصر وهو ناقص لاعب والهلال صك بيرسبوليس بالثلاثه وهو كامل .. وسلامة فهمكم :)
صريح
هههههه وباقي بنشوف عروض اقوى مع موسم الرياض الله لايبلانا
فهد العبدالله
دعوها بالمفضله النتيجه ٢-٠ للهلال والثامنه بالطرررريق والاحتفالات بموسم الرياض
و١حد
هذا واحد حمار زعيقي مريض الله يشفيه من الحقد والتعصب

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