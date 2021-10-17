هبة الدري ترد على متابعة سألتها عن خضوعها لعملية تكميم 

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، هبة الدري، عن حقيقة حقيقة خضوعها لعملية تكميم، خلال ردها على سؤال متابعة.
وقالت هبة الدري، إنها لم تخضع لأي عملية تكميم، موضحة أن السمنة غير محبذة نهائياً لأنها تكرهها بسبب معاناتها من آلام الديسك.
وأشارت إلى أنها في حرب شرسة مع الأكل، لأنها من الشخصيات التي تحب الأكل كثيراً، ولا تستطيع أن تمنع نفسها عما تريد، مبينة أنها تزيد تناول الطعام الذي تستلذه.
وتابعت أن وزنها يزيد قرابة 3 أو 4 كيلوجرامات، ثم تفقدها مرة أخرى لأنها تعمل على التوازن في الأكل والالتزام بالوزن.