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نهى نبيل تكشف تفاصيل مثيرة عن نصاب المشاهير 

منذ 35 دقيقة
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نهى نبيل تكشف تفاصيل مثيرة عن نصاب المشاهير 

خالد الظفيري (صدى):
تحدثت الفاشينيستا ومدونة الموضة الكويتية، نهى نبيل، عن شخص يقوم بالنصب على الكثير من المشاهير، بدعوى توثيق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، مقابل الحصول منهم على أموال ثم يختفي.

وأوضحت: "تحذير لكل زملائي المشاهير وأصحاب الحسابات والمشروعات، في نصاب يحمل جنسية عربية يعيش في الكويت تعمد النصب على الكثير من أصحاب المشروعات والحسابات والمشاهير، يوهمكم أنه شريك بشركة فيسبوك ويزعم توثيق حساباتكم عبر منصات التواصل الاجتماعي ولما تدفعون له يهرب ولا يوثق".

وأبانت: "هذا الشخص نصب على الكثيرين ومستمر في النصب منذ أكثر من ثلاث سنوات، والمشكلة كل مرة ينفذ منها ويطلع رغم الشكاوى والقضايا المرفوعة ضده، اسمه أحمد ويستغل علاقاته ببعض المشاهير للكذب والتزوير، للعلم هذا الشخص سبق ونصب على شركات دعاية وإعلان بحجة شراء إعلانات مدفوعة من فيسبوك، وطار وما شافوا الإعلانات".

وأشارت إلى تعرضها لمحاولة نصب من هذا الشخص، مبينة: "قصة حقيقية كلها أكشن، قبل 3 سنوات، جاءني شخص عزيز علينا وأخبرني أنه لديه علاقات قوية بأشخاص في شركة سناب شات أنا أعرفهم جيداً، وقدم لي كل بياناتهم وأرقام هواتفهم، وأخبرني أنه يستطيع أن يجلب لي عروضاً وباقات لإعلانات من فيسبوك"

سناب شات
المشاهير
نهى نبيل
نصاب
أكشن

التعليقات

سلطان
سلطان عدد التعليقات : 771
منذ 27 دقيقة
ما فيه الا انتي يا حقيرة بتعلمينا عن النصابين من مثلك واشكالك ضفي وجهك عنا

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