متحدث البلدية والقروية: نسمح بإقامة المناسبات في قاعات الأفراح بشروط

الرياض (صدى):
أكد سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك 5,300,000 جولة رقابية منذ بدء جائحة كورونا في مختلف مناطق السعودية.
وأشار متحدث البلدية والقروية إلى أنه تمت مخالفة 95,000 منشأة مخالفة واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.
وقال "السويلم": "يسمح بإقامة المناسبات في قاعات الأفراح مع مراعاة البروتوكلات الصحية التي أقرتها الصحة العامة الوقائية".
وتتضمنت البروتوكلات ضرورة التحصين بجرعتين وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر وتهوية المكان إضافة إلى إمكانية السماح بتقديم خدمة التزيين النسائي وضرورة توافر شخص يعني بضمان الإلتزام بالحضور بالإشتراطات الصحية.