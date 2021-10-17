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متحدث البلدية والقروية: نسمح بإقامة المناسبات في قاعات الأفراح بشروط

منذ ساعتين
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متحدث البلدية والقروية: نسمح بإقامة المناسبات في قاعات الأفراح بشروط

الرياض (صدى):
أكد سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك 5,300,000 جولة رقابية منذ بدء جائحة كورونا في مختلف مناطق السعودية.

وأشار متحدث البلدية والقروية إلى أنه تمت مخالفة 95,000 منشأة مخالفة واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وقال "السويلم": "يسمح بإقامة المناسبات في قاعات الأفراح مع مراعاة البروتوكلات الصحية التي أقرتها الصحة العامة الوقائية".

وتتضمنت البروتوكلات ضرورة التحصين بجرعتين وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر وتهوية المكان إضافة إلى إمكانية السماح بتقديم خدمة التزيين النسائي وضرورة توافر شخص يعني بضمان الإلتزام بالحضور بالإشتراطات الصحية.

كورونا
التعقيم
الاشتراطات الصحية.
المناسبات
الكمامة
قاعات الأفراح
متحدث البلدية والقروية
الصحة العامة الوقائية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3930
منذ ساعة
‫بالله لو فيه زواجات بتدخلون القصور جوا عند الحريم وتشوفون اللي لابسه كمامة واللي ماهيب بلابسه. طالما سمحتوا بكامل الطاقة الاستيعابية فخلاص ماله داعي الكمامة. وهل تعتقدون ان اللي لابسين كل كماتهم ذات جودة فعلية وتمنع من انتقال الاصابة بالمرض.‬

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أحدث التعليقات

على الفلاحي
كلمه الحق تزعل بنو فقر الموعد الثلاثاء آسيا هلاليه بإذن الله
ابو احمد
كلمه الحق تزعل بنو فقر الموعد الثلاثاء آسيا هلاليه بإذن الله
صميدع
يمكن بتطلعه من جو الديربي
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال ..... .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
الراي
اذا أخذوا أصحاب الشئن برأيك انتي واشكالك لا بد من تغيرهم لأنهم غير اكفاء لهذه المناصب

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