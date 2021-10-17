ثنائي برتغالي يقود مباراة الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يقود المباراة ثنائي برتغالي، فالهلال يتولى مسئوليته ليوناردو جارديم، فيما يتواجد بيدرو إيمانويل على رأس الإدارة الفنية للنصر.
وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نصف النهائي الآسيوي سيتحدث بالبرتغالية، حيث يتنافس جارديم الذي فاز أمام بيرسبوليس بثلاثية نظيفة، مع مواطنه بيدرو إيمانويل الذي صعد لنفس الدور بعد الفوز أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة "5-1".
وأشارت إلى أن الهلال تخطى بيرسبوليس الإيراني، في وجود موسى ماريجا، لاعب بورتو السابق، وماثيوس بيريرا نجم سبورتنج السابق.