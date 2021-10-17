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ثنائي برتغالي يقود مباراة الهلال والنصر

منذ 41 دقيقة
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ثنائي برتغالي يقود مباراة الهلال والنصر

ماجد محمد (صدى):
يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يقود المباراة ثنائي برتغالي، فالهلال يتولى مسئوليته ليوناردو جارديم، فيما يتواجد بيدرو إيمانويل على رأس الإدارة الفنية للنصر.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نصف النهائي الآسيوي سيتحدث بالبرتغالية، حيث يتنافس جارديم الذي فاز أمام بيرسبوليس بثلاثية نظيفة، مع مواطنه بيدرو إيمانويل الذي صعد لنفس الدور بعد الفوز أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة "5-1".

وأشارت إلى أن الهلال تخطى بيرسبوليس الإيراني، في وجود موسى ماريجا، لاعب بورتو السابق، وماثيوس بيريرا نجم سبورتنج السابق.

النصر
الهلال
الهلال والنصر
دوري أبطال أسيا
جارديم
بيدرو إيمانويل

التعليقات

أحمد يحيى أحمد علوان
أحمد يحيى أحمد علوان عدد التعليقات : 21
منذ 15 دقيقة
الله يسهل وييسر للفريقين آمين

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أحدث التعليقات

وحش شاشه
جزاكم الله خير تعليقاتكم هي اللي خلتني ادخل واقول احنا بخير ...كفووو الف كفووو
وحش شاشه
جزاكم الله خير تعليقاتكم هي اللي خلتني ادخل واقول احنا بخير ...كفووو الف كفووو
أحمد يحيى أحمد علوان
الله يسهل وييسر للفريقين آمين
وحش شاشه
واضح مطعونه حرمه ياسبك
أبو عبدالله الحربي
داعش عمامة معمم فجر وقتل تدخل ثورة حزب إرهاب.

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