إطلاق سراح "القاتل الصغير" بعد 27 عامًا من السجن (صور)

واشنطن (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، أن إريك سميث الملقب بـ "القاصر الصغير" البالغ من العمر 41 عاماً، يستعد خلال هذه الفترة للخروج من السجن بعد قضائه أعواما عديدة خلف القضبان جراء جريمة ارتكبها عندما كان في الـ 13 من عمره.
وكان سميث، قد استدرج طفلا يبلغ من العمر 4 أعوام، إلى غابة في ولاية نيويورك، وقتله بحجر هناك عام 1993؛ حيث كانت ميول العنف تسيطر عليه ووصل به الأمر إلى حد القتل في جريمة بشعة للغاية هزت الولايات المتحدة.
وتمت إدانته حينها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، أي التي تخلو من سبق الإصرار والترصد، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات إلى المؤبد، وعندما جاء موعد الإفراج عام 2002، عارض والدا الضحية الأمر. وقدم سميث 10 طلبات للإفراج المشروط في السنوات الماضية، دون جدوى.
ومن المقرر، أن ينتظر سميث في السجن حتى موعد أقصاه 17 نوفمبر المقبل، حيث سيغادر في هذه الفترة السجن بعد أن أمضى فيه نحو 27 عاما، بعدما حصل قرار بالإفراج المشروط، الذي يقيد تحرك السجين المفرج عن في منطقة جغرافية معينة.