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إطلاق سراح "القاتل الصغير" بعد 27 عامًا من السجن (صور)

منذ ساعة
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إطلاق سراح "القاتل الصغير" بعد 27 عامًا من السجن (صور)

واشنطن (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، أن إريك سميث الملقب بـ "القاصر الصغير" البالغ من العمر 41 عاماً، يستعد خلال هذه الفترة للخروج من السجن بعد قضائه أعواما عديدة خلف القضبان جراء جريمة ارتكبها عندما كان في الـ 13 من عمره.

وكان سميث، قد استدرج طفلا يبلغ من العمر 4 أعوام، إلى غابة في ولاية نيويورك، وقتله بحجر هناك عام 1993؛ حيث كانت ميول العنف تسيطر عليه ووصل به الأمر إلى حد القتل في جريمة بشعة للغاية هزت الولايات المتحدة.

وتمت إدانته حينها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، أي التي تخلو من سبق الإصرار والترصد، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات إلى المؤبد، وعندما جاء موعد الإفراج عام 2002، عارض والدا الضحية الأمر. وقدم سميث 10 طلبات للإفراج المشروط في السنوات الماضية، دون جدوى.

ومن المقرر، أن ينتظر سميث في السجن حتى موعد أقصاه 17 نوفمبر المقبل، حيث سيغادر في هذه الفترة السجن بعد أن أمضى فيه نحو 27 عاما، بعدما حصل قرار بالإفراج المشروط، الذي يقيد تحرك السجين المفرج عن في منطقة جغرافية معينة.

أمريكا
جريمة
قتل
سجن
نيويورك
إطلاق سراح
القاتل الصغير

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136488
منذ 41 دقيقة
إرهابيون مجرمون ..

.. عليهم من الله مايستحقون ..

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أحدث التعليقات

وحش شاشه
جزاكم الله خير تعليقاتكم هي اللي خلتني ادخل واقول احنا بخير ...كفووو الف كفووو
وحش شاشه
جزاكم الله خير تعليقاتكم هي اللي خلتني ادخل واقول احنا بخير ...كفووو الف كفووو
أحمد يحيى أحمد علوان
الله يسهل وييسر للفريقين آمين
وحش شاشه
واضح مطعونه حرمه ياسبك
أبو عبدالله الحربي
داعش عمامة معمم فجر وقتل تدخل ثورة حزب إرهاب.

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