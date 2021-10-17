بالفيديو.. طيران التحالف يكبد الحوثيين خسائرة كبيرة في اليمن

فهمي محمد (صدى):
أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف في استهداف مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية.
ودمر طيران التحالف العربي عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة في منطقة العقبة للميليشيات الحوثية التي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك، وبالتزامن مع اشتداد المعارك على الجبهات طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الأممية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.
وتنفذ ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة بحق المدنيين في مديرية العبدية في مأرب؛ حيث تعتقل جرحى وأطفالاً، كما قامت بتفجير المنازل، بينما أكدت مصادر على اشتداد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
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