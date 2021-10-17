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بالفيديو.. طيران التحالف يكبد الحوثيين خسائرة كبيرة في اليمن

منذ ساعة
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بالفيديو.. طيران التحالف يكبد الحوثيين خسائرة كبيرة في اليمن

فهمي محمد (صدى):
أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف في استهداف مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية.

ودمر طيران التحالف العربي عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة في منطقة العقبة للميليشيات الحوثية التي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك، وبالتزامن مع اشتداد المعارك على الجبهات طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الأممية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.

وتنفذ ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة بحق المدنيين في مديرية العبدية في مأرب؛ حيث تعتقل جرحى وأطفالاً، كما قامت بتفجير المنازل، بينما أكدت مصادر على اشتداد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

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مأرب
اليمن
الحوثيين
الجيش اليمني
التحالف العربي
خسائرة كبيرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136488
منذ 44 دقيقة
الحمد لله ..

.. اعانكم الله يا جنود الحرمين الشريفين ونصركم على عدوكم .. آمين ..
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 275
منذ 22 دقيقة
عليكم بذراع ملالي أية وآية انهكته العصابة ومدد داعش بأفغانستان ليرذخ عصابة طالبان عصابة ثورة.
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 275
منذ 17 دقيقة
داعش عمامة معمم فجر وقتل تدخل ثورة حزب إرهاب.

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أحدث التعليقات

وحش شاشه
جزاكم الله خير تعليقاتكم هي اللي خلتني ادخل واقول احنا بخير ...كفووو الف كفووو
وحش شاشه
جزاكم الله خير تعليقاتكم هي اللي خلتني ادخل واقول احنا بخير ...كفووو الف كفووو
أحمد يحيى أحمد علوان
الله يسهل وييسر للفريقين آمين
وحش شاشه
واضح مطعونه حرمه ياسبك
أبو عبدالله الحربي
داعش عمامة معمم فجر وقتل تدخل ثورة حزب إرهاب.

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