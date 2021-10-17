الكشف عن معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس: "ابن سياسي كبير"

لندن (صدى):
كشفت مصادر معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم هو علي حربي علي ويبلغ من العمر (25 عاما).
وأوضحت المصادر أن علي يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصول صومالية، ولم يكن معروفا قبل الجريمة لدى الأجهزة الأمنية البريطانية، مشيرة إلى أن الشاب البريطاني هو نجل مستشار الاتصالات اللسابق لرئيس الوزراء الصومالي.
وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن علي حربي خطط لجريمة قتل النائب قبل أسبوع من وقوعها، مبينة أن علي حجز موعدا في مكتب النائب قبل أن يطعنه 17 مرة.
ولا يزال التحقيق في الجريمة في مراحلة الأولية، فقد تظهر تفاصيل لاحقة بشأن منفذ الهجوم وخلفياته.