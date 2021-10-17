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الكشف عن معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس: "ابن سياسي كبير"

منذ يوم
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الكشف عن معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس: "ابن سياسي كبير"

لندن (صدى):
كشفت مصادر معلومات جديدة عن قاتل النائب البريطاني ديفيد أميس، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم هو علي حربي علي ويبلغ من العمر (25 عاما).

وأوضحت المصادر أن علي يحمل الجنسية البريطانية وهو من أصول صومالية، ولم يكن معروفا قبل الجريمة لدى الأجهزة الأمنية البريطانية، مشيرة إلى أن الشاب البريطاني هو نجل مستشار الاتصالات اللسابق لرئيس الوزراء الصومالي.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن علي حربي خطط لجريمة قتل النائب قبل أسبوع من وقوعها، مبينة أن علي حجز موعدا في مكتب النائب قبل أن يطعنه 17 مرة.

ولا يزال التحقيق في الجريمة في مراحلة الأولية، فقد تظهر تفاصيل لاحقة بشأن منفذ الهجوم وخلفياته.

 

ديفيد أميس
نائب بريطاني
علي حربي
رئيس وزراء الصومالي

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10347
منذ 45 دقيقة
نستني لحد ما نعرف السبب في قتلة النائب 17 طعنة دي جريمة كراهية و عنصرية
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10347
منذ 45 دقيقة
نستني لحد ما نعرف السبب في قتلة النائب 17 طعنة دي جريمة كراهية و عنصرية

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أحدث التعليقات

ياسر
كل واحد يفتي من عنده فاكرينها قلة حيا اجل تبغوها تروح للحرام طلبت الزواج اقسم بالله فيكم قلة دين منتو عارفين دينكم ايش قال
ياسر
كل واحد يفتي من عنده فاكرينها قلة حيا اجل تبغوها تروح للحرام طلبت الزواج اقسم بالله فيكم قلة دين منتو عارفين دينكم ايش قال
غربة أنسان
نصيحة من ذهب لا تهمز ولا تلمز ولا تغتاب ولا تطعن ولا تفتش في سمعة وعرض وشرف الناس فيبتليك الله اشد البلاء حتى لو...
عبدالله
جزاك الله خير يادكتور على النصح والتنبيه
عبدالله
الكلب ما يعض اخوه

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