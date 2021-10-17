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القصاص لمواطن ضرب آخر على رأسه حتى الموت في جازان

منذ 7 ساعات
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القصاص لمواطن ضرب آخر على رأسه حتى الموت في جازان

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة جيزان، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى "يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" الآية.

وقال تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".

أقدم / عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي "سعودي الجنسية" على قتل / عبدالمحسن بن حمود بن ضيف الله ناصر "سعودي الجنسية" وذلك بضربه على رأسه وسقوطه على الأرض ووفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي "سعودي الجنسية" اليوم الأحد 11 / 3 / 1443هـ بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
جازان
المملكة
الداخلية
القتل قصاصاً
القتل
تنفيذ حكم

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83392
منذ ساعة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
جوازة دخل فيها السيسي حتبقى بعون الله جوازة رئاسي .. والكل يقول: العروسين على رأسي وشهل يا عم قبل الفجر ما يؤذن
ابو عمير
فازو على فريق غير منظم ولا يوجد لديه اي لاعب اجنبي واشغلونا مايدرون انهم تأهلو عن طريق منصة فرجت
ط 🍹🍹🍹
نصاب نصب على نصابين ونصابات ... سمنهم في دقيقهم .
خالد الربياوي
والله قلة حيا اللي اختشوا ماتو الرجال متزوج وعنده اولاد ومستقر في حياته ايش هذا التخلف
عندما يغيب المساء
ياسلام اليوم في المستشفى مافيه ملصقات ولا طلبوا توكلنا ولا قياس وتعقيم اللهم لك الحمد والشكر والثناء

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