التعليم: لم نعتمد آلية جديدة للمدارس بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، عن عدم اعتماد آلية أو قرارات جديدة بشأن عودة جميع الطالب حضورًيا لمقاعد الدراسة حتى الآن.
وقالت الوزارة إنه ما يزال الوضع في عودتهم تنطبق عليه التعليمات السابقة والمعتمدة من قبل الوزارة، وفقًا لـ" المدينة ".
وأشارت إلى الاستمرار على ما صدر من تعليمات معتمدة حتى يتم الإعلان عن المستجدات في هذا الشأن من خلال القنوات الرسمية للوزارة مؤكدة على إمكانية العودة إلى الدليل التشغيلي المدرسي لاستئناف الدراسة للعام ١٤٤٣ بهذا الخصوص
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021م.