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التعليم: لم نعتمد آلية جديدة للمدارس بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

منذ 57 دقيقة
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التعليم: لم نعتمد آلية جديدة للمدارس بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، عن عدم اعتماد آلية أو قرارات جديدة بشأن عودة جميع الطالب حضورًيا لمقاعد الدراسة حتى الآن.

وقالت الوزارة إنه ما يزال الوضع في عودتهم تنطبق عليه التعليمات السابقة والمعتمدة من قبل الوزارة، وفقًا لـ" المدينة ".

وأشارت إلى الاستمرار على ما صدر من تعليمات معتمدة حتى يتم الإعلان عن المستجدات في هذا الشأن من خلال القنوات الرسمية للوزارة مؤكدة على إمكانية العودة إلى الدليل التشغيلي المدرسي لاستئناف الدراسة للعام ١٤٤٣ بهذا الخصوص

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021م.

 

وزارة الداخلية
وزارة التعليم
مقاعد الدراسة
الاجراءات الاحترازية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18364
منذ 41 دقيقة
موقفين .. خيرا تفعلوا .. فمن تحدث في غير فنه أتى بالعجائب

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
سووا صفوفكم كلمة قيلت الآن بفك بعض الاحترازات وهل الذي قال قبل أشهر تجمعت ترفيه موجودة ومساجد تباعد وتم الاقتناع أن كل شئ بئوانه...
المهم
الإشارات مليه من المتسولين
kkkk
بالتوفيق لك ياعالمي
غييييوووورررر
مساكين عوام الشيعه لقد سلب المراجع والمعممين عقوله بالخرافات والاكاذيب واوصلوهم للشرك بالله وسلبوا أموالهم باسم الخمس وانتهكوا اعراضهم باسم المتعه وللمعلوميه المراجع والمعممين...
عبدالله
تتويج حتة وحدة؟!😂😂

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