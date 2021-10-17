بالفيديو.. اصطفاف المصلين إلى جوار بعضهم في المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، جموع المصلين يؤدون صلاة الظهر في المسجد النبوي وسط اصطفاف المصلين إلى جوار بعضهم في الصلاة.
وقال إمام المسجد النبوي لـ المصلين : “استووا..سووا صفوفكم..”، حيث يؤدي المصلون الصلاة دون وجود الحواجز والملصقات التي كانت تنظم عمليات التباعد.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021م.
في حين أعلنت رئاسة شؤون الحرمين أنه بعد نجاح الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا تم إنهاء الخدمة لملصقات التباعد الجسدي بعد عامين في المسجد الحرام.