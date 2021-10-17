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بالفيديو.. اصطفاف المصلين إلى جوار بعضهم في المسجد النبوي

منذ ساعة
1639
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بالفيديو.. اصطفاف المصلين إلى جوار بعضهم في المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، جموع المصلين يؤدون صلاة الظهر في المسجد النبوي وسط اصطفاف المصلين إلى جوار بعضهم في الصلاة.

وقال إمام المسجد النبوي لـ المصلين : “استووا..سووا صفوفكم..”، حيث يؤدي المصلون الصلاة دون وجود الحواجز والملصقات التي كانت تنظم عمليات التباعد.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية، وذلك ابتداء من اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021م.

‏في حين أعلنت رئاسة شؤون الحرمين أنه بعد نجاح الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا تم إنهاء الخدمة لملصقات التباعد الجسدي بعد عامين في المسجد الحرام.

 

المسجد النبوي
إمام المسجد النبوي
صلاة الظهر
التباعد
المصليين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136485
منذ 59 دقيقة
الحمد لله ..

.. تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمال .. آمين ..
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 273
منذ 16 دقيقة
سووا صفوفكم كلمة قيلت الآن بفك بعض الاحترازات وهل الذي قال قبل أشهر تجمعت ترفيه موجودة ومساجد تباعد وتم الاقتناع أن كل شئ بئوانه فضل من ألله وجاري التحصين بالصحة والسلامة لشعب المحصن.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
سووا صفوفكم كلمة قيلت الآن بفك بعض الاحترازات وهل الذي قال قبل أشهر تجمعت ترفيه موجودة ومساجد تباعد وتم الاقتناع أن كل شئ بئوانه...
المهم
الإشارات مليه من المتسولين
kkkk
بالتوفيق لك ياعالمي
غييييوووورررر
مساكين عوام الشيعه لقد سلب المراجع والمعممين عقوله بالخرافات والاكاذيب واوصلوهم للشرك بالله وسلبوا أموالهم باسم الخمس وانتهكوا اعراضهم باسم المتعه وللمعلوميه المراجع والمعممين...
عبدالله
تتويج حتة وحدة؟!😂😂

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