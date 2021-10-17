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رجل يقتحم حلاق ويطعن صاحبه بعد ان تحرش بزوجته

منذ ساعة
1089
2

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136485
منذ ساعة
عقاب كل مخالف .. يستاهل ما اصابه ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18364
منذ 36 دقيقة
طعنة سديدة بسرعة طائرة F16 نفذت إلى الأحشاء وأتلفت جهاز التكاثر ربما للأبد

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
سووا صفوفكم كلمة قيلت الآن بفك بعض الاحترازات وهل الذي قال قبل أشهر تجمعت ترفيه موجودة ومساجد تباعد وتم الاقتناع أن كل شئ بئوانه...
المهم
الإشارات مليه من المتسولين
kkkk
بالتوفيق لك ياعالمي
غييييوووورررر
مساكين عوام الشيعه لقد سلب المراجع والمعممين عقوله بالخرافات والاكاذيب واوصلوهم للشرك بالله وسلبوا أموالهم باسم الخمس وانتهكوا اعراضهم باسم المتعه وللمعلوميه المراجع والمعممين...
عبدالله
تتويج حتة وحدة؟!😂😂

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