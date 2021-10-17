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تفاصيل نظام مكافحة التسول وموعد تطبيقه

منذ ساعة
13031
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تفاصيل نظام مكافحة التسول وموعد تطبيقه

الرياض (صدى):
تطبق الأجهزة المختصة نظام مكافحة التسول بعد 89 يوما الذي يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (6) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (50) ألف ريال، أو بهما معاً.

ويتضمن النظام معاقبة كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال، أو بهما معاً.

كما شمل النظام الإبعاد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

وأشار النظام إلى أن ممتهن التسول هو كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، مبينا بأنه يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، و مصادرة -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه.

كما تضمن النظام أيضا تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وإرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.

التسول
المملكة
الحج والعمرة
مكافحة التسول

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136485
منذ ساعة
حيلكم فيهم ..
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 273
منذ ساعة
الحكومة متكفلة وكافية فضل وكرم من الكريم سبحانه🇸🇦
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 15
منذ ساعة
اسال الله الواحد العظيم القدير ان يرزق كل المحتاجين والفقراء وان يغنهم من فضله ويصلح جميع احوالهم
ولا يحوجهم لغير وجهه الكريم
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 15
منذ ساعة
ياليت والله تنتهي ظاهرة التسول ويروح الفقر والاحتياج
ولا عاد نشوف احد متسول بالمرة يارب
المهم
المهم عدد التعليقات : 80
منذ 19 دقيقة
الإشارات مليه من المتسولين

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
سووا صفوفكم كلمة قيلت الآن بفك بعض الاحترازات وهل الذي قال قبل أشهر تجمعت ترفيه موجودة ومساجد تباعد وتم الاقتناع أن كل شئ بئوانه...
المهم
الإشارات مليه من المتسولين
kkkk
بالتوفيق لك ياعالمي
غييييوووورررر
مساكين عوام الشيعه لقد سلب المراجع والمعممين عقوله بالخرافات والاكاذيب واوصلوهم للشرك بالله وسلبوا أموالهم باسم الخمس وانتهكوا اعراضهم باسم المتعه وللمعلوميه المراجع والمعممين...
عبدالله
تتويج حتة وحدة؟!😂😂

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