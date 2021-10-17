دوللي شاهين تفجر مفاجأة بشأن واقعة تعرضها للضرب

بيروت (صدى):
فجرت الفنانة اللبنانية، دوللي شاهين، اليوم الأحد، مفاجأة حينما نفت واقعة تعرضها للضرب من قبل مجهولين التي تم تداولها خلال الأيام الأخيرة.
وقالت دوللي شاهين: "الحمد لله أنا بخير، ولا صحة لما تم تداوله عن تعرضي للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين"، مضيفة: "الصورة المتداولة من مشهد تمثيلي خلال أحداث مسلسل (المماليك) الذي أصوره حاليا، وكان المشهد صعبا جدا".
وأعربت الفنانة اللبنانية عن شكرها لمن اهتم وسأل عن حالتها الصحية، خلال الساعات الماضية بعد تداول خبر تعرضها للاعتداء من قبل مجهولين، ونشر صورة لها وهي بالمستشفى.
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