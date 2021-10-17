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ما سلمت الحيوانات من الصياد
منذ ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136470
منذ 20 دقيقة
اعقب ياالمعتووه المجرم ......
.. وين كلامهم عن الحيوان والرفق باالحيوان ، الإسطوانة اللي خرموا آذاننا بسماعها ، ليش مايطبقون العقوبات على ربعهم لتثبت مصداقيتهم ....عجبي...!!!؟
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ابو محمد 😎 ✍️
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غييييوووورررر
هذا عندهم ونعلم انه كذب ولكنهم يعملون به👇 عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها...
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