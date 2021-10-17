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طفل ينجو من الموت بأعجوبة
منذ 3 ساعات
845
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54260
منذ ساعتين
سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136485
منذ 54 دقيقة
سبحان من انجاه ..
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 18364
منذ 33 دقيقة
اللي له عمر يعيش .. باقي أجله ما حان .. نقول : قدر الله ولطف يعني أسبغ لطفه عليه وحماه من قدر كان عليه مقدرا ومكتوبا .. فالحمد لله على سلامته وليحذر كل العابرون.
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أحدث التعليقات
أبو عبدالله الحربي
سووا صفوفكم كلمة قيلت الآن بفك بعض الاحترازات وهل الذي قال قبل أشهر تجمعت ترفيه موجودة ومساجد تباعد وتم الاقتناع أن كل شئ بئوانه...
المهم
الإشارات مليه من المتسولين
kkkk
بالتوفيق لك ياعالمي
غييييوووورررر
مساكين عوام الشيعه لقد سلب المراجع والمعممين عقوله بالخرافات والاكاذيب واوصلوهم للشرك بالله وسلبوا أموالهم باسم الخمس وانتهكوا اعراضهم باسم المتعه وللمعلوميه المراجع والمعممين...
عبدالله
تتويج حتة وحدة؟!😂😂
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