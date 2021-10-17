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أطعمة تساعد في التغلب على الصدمات العاطفية

منذ ساعتين
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أطعمة تساعد في التغلب على الصدمات العاطفية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسات علمية أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة ذات خاصية "المساعدة على التعافي" يمكن أن تكون مفيدة لتحسين الصحة العامة في حالات الصدمات الجسدية أو العاطفية.

وأوضح خبراء صحة، إن الصدمات العاطفية يمكن أن تؤثر على الحالة الجسدية لكن في الوقت نفسه يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في شفاء القلب المكسور،كما يمكن أن تساعد في الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض البسيطة،بحسب موقع "بولدسكاي" Boldsky ومن أبرز هذه الأطعمة

الخضراوات الورقية

تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الحديد ويمكن أن تزيد من خلايا الدم الحمراء في الجسم لعكس آثار فقدان الدم أيضًا، وتساعد على تسريع التئام الجروح وتقليل الالتهابات.

البروكلي والقرنبيط

تعتبر الخضروات مثل القرنبيط والبروكلي الأطعمة الرائعة للتعافي والشفاء بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

البطاطا الحلوة

تحتل مكانة متميزة بين الأطعمة المفيدة لتعافي الجسم من الأمراض. يمنح البطاطا الحلوة الجسم بالطاقة وتسهم في تسريع الشفاء لأنها تحتوي على إنزيمات مثل هيكسوكيناز وسيترات سينثيز إلى جانب عوامل مضادة للالتهابات.

التوت

يعتبر التوت، وتحديدًا التوت الأزرق والكرز والفراولة من الأطعمة الصحية العلاجية، نظرًا لاحتوائه على فيتامين C

المكسرات والبذور

يمكن أن تساعد المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور دوار الشمس والجوز الجسم على التعامل مع الألم العاطفي ويساعد في تحفيز إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يطلق عليه اسم "هرمون السعادة"، ولهذا يقول خبراء الصحة أن البذور والمكسرات يمكن أن تساعدك على تهدئة آلام القلب

البيض

تناول البيض يساعد على تحسين الحالة المزاجية ويساعد على سرعة التئام الكسور بسبب احتوائه على كميات وفيرة من البروتين، الذي يدعم صحة المناعة والتئام الجروح

سمك السلمون

يمكن أن يساعد تناول سمك السلمون في رفع مستويات السيروتونين، مما يساعد على تنظيم النوم والتحكم في الانفعالات، وكلاهما ضروري لرفع الروح المعنوية وتحسين الحالة المزاجية

الجبن

يعتبر الجبن مصدرًا جيدًا للحمض الأميني التربتوفان، الذي يساعد في تعزيز إنتاج السيروتونين.

دجاج

تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في الدواجن في تعزيز عملية الشفاء ودعم جهاز المناعة.

اللحوم العضوية

تعتبر لحوم الأعضاء مثل الكبد والمخ وما إلى ذلك مصدرًا جيدًا للبروتين الضروري للشفاء بعد الجراحة والمرض. كما أنها تحتوي على فيتامين A والحديد والزنك وفيتامين B والنحاس، مما يساعد على تعزيز إنتاج النسيج الضام والكولاجين.

أطعمة
المناعة
الخضروات الورقية
الصدمات العاطفية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18353
منذ 11 دقيقة
ماذا قال الخس للجرجير .. هل تعلمون .. .. قال له نتقابل في السلطة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136470
منذ 4 دقائق
ههههههههههههههه ...

..صح يا دكتور ، بس الجرجير هرب وتخفّى في الكومدينو جنب السرير ، مايحب ريحة الشحم واللحم .. يحب الطراوه والروائح العطره ، واجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136470
منذ دقيقتين
كلام ممتاز ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
د محمد ماجد بخش
واضح التأثر لدرجة ان الفستان كأنه تبلل بالماء .. المشهد واضح ولا يحتاج شرح من برودة اللقاء .. أمسكت بشعرها أولا دليل على تعزيز...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ... ..صح يا دكتور ، بس الجرجير هرب وتخفّى في الكومدينو جنب السرير ، مايحب ريحة الشحم واللحم .. يحب الطراوه والروائح العطره...
غربة انسان
انا لله وانا اليه راجعون الله يجمع لك عقلك يا مريضه ويشفيك عاجلا غير اجل من هذا الشبق والعشق الشيطاني الخبيث
غييييوووورررر
هذا عندهم ونعلم انه كذب ولكنهم يعملون به👇 عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها...

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