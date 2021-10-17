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فتاة تعرض نفسها على نجم الهلال "زوجة ثانية"

منذ ساعتين
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فتاة تعرض نفسها على نجم الهلال "زوجة ثانية"

ماجد محمد (صدى):
عرضت فتاة على نجم الهلال سالم الدوسري أن يأخذها زوجة ثانية، وذلك بعد الأداء الذي قدمه في مباراة فريقه أمام بيرسيبوليس ضمن الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2021م.

وفوجئ الدوسري بعدما قدم الشكر لكل من دعمه وأشاد بيه بعد اللقاء الذي فاز فيه الهلال بثلاثية نظيفة، برسالة من فتاة عبر حسابه في "تويتر" تطالبه بأن يأخذها زوجة ثانية، وهو الأمر الذي تجاهله اللاعب، ليرد عليها عدد من المتابعين لسالم بردود ساخرة.

وكان الدوسري شارك في حفلة الثلاثية، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء، وساهم في الهدف الثالث بتمرير كرة على طبق من ذهب لزميله الفرنسي بافيتيمبي قوميز، الذي سجل أيضا الهدف الثاني في المباراة، ليضرب زعماء آسيا موعداً مع النصر يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي البطولة.

الهلال
فتاة
زواج
نجم
سالم الدوسري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54260
منذ ساعة
ما له حق المفروض قابلها واذا اعجبته يتزوجها والمهر عليها
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 1
منذ 57 دقيقة
الرجل عنده عيال وحياة خاصة مو ناقص قلق وقروشة وقلة حيا
يعني مو فاضي لحد خلو الناس ف حالها
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8590
منذ 44 دقيقة
ذهب الحياء من النساء
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10326
منذ 32 دقيقة
صراحة احسن سالم بعدم الرد عليها و البنت غاوية شهرة و ماتستحي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18352
منذ 12 دقيقة
عرضها عليه الزواج جاء متزامناً مع موسم الرياض

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلام ممتاز ..
د محمد ماجد بخش
واضح التأثر لدرجة ان الفستان كأنه تبلل بالماء .. المشهد واضح ولا يحتاج شرح من برودة اللقاء .. أمسكت بشعرها أولا دليل على تعزيز...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ... ..صح يا دكتور ، بس الجرجير هرب وتخفّى في الكومدينو جنب السرير ، مايحب ريحة الشحم واللحم .. يحب الطراوه والروائح العطره...
غربة انسان
انا لله وانا اليه راجعون الله يجمع لك عقلك يا مريضه ويشفيك عاجلا غير اجل من هذا الشبق والعشق الشيطاني الخبيث
غييييوووورررر
هذا عندهم ونعلم انه كذب ولكنهم يعملون به👇 عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها...

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