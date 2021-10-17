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القبض على رجل يسهل الدعارة لزوجته

منذ ساعة
1239
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القبض على رجل يسهل الدعارة لزوجته

بيروت (صدى):
اشتبهت الجهات الأمنية في لبنان، بحركة زائرين كثيفة وتردد عدد من الشبان والفتيات، في النهار كما في الليل، إلى منزل رجل وزوجته.

وداهمت الجهات الأمنية المنزل المشتبه به حيث تم توقيف الرجل وزوجته وشخص آخر كما ضُبطت هواتفهم؛ ليقر الزوج أنه نظراً للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرّ بها، أقنع زوجته بممارسة الدعارة مع الزبائن الذين يتواصل معهم صديقه المتّهم الذي يدير شبكات لتسيهل وممارسة البغاء.

ودفع ذلك الزوج المتهم إلى توسيع "دائرة أعماله" من خلال استقدامه هو أيضاً للفتيات وبيع خدماتهن الجنسية وتبادلهن مع فتيات صديقه المتهم الآخر، مدلياً بأنه يقوم بتنظيم خروج الفتيات إلى أماكن تواجد الزبائن مع سائقي أجرة اللذين يتقاضيان مبلغاً محدداً عن كل توصيلة من الفتاة نفسها.

واعترفت الزوجة، أنها تمارس الدعارة بتسهيل من زوجها وبالاتفاق معه، وأنه أحياناً يرغمها على ممارسة الرذيلة بحضوره ثم يقوم باستلام المبلغ من "الزبون" من دون أن يعطيها أي شيء منه، مدليةً بأنها تشرف على تأمين احتياجات الفتيات اللواتي يشتغلن لدى زوجها.

 

 

الدعارة
لبنان
زوج
ممارسة الرذيلة
أعمال منافية للآداب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54256
منذ 43 دقيقة
شغلة الدياثه قديمه وما زالت منتشره
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136462
منذ 42 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اعوذ باالله من حالهم وفالهم ، فال الشيطان فالهم ..
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 7
منذ 19 دقيقة
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون‏*
غربة انسان
غربة انسان عدد التعليقات : 7
منذ 10 دقائق
حسبنا الله ونعم الوكيل
نعوذ بالله الواحد العظيم من شر كل نفس خبيث وخبيثه
ومن تسلط كل شيطان معتدي واثم يريد اشاعة الفاحشة والرذيلة ف المؤمنين
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 426
منذ 5 دقائق
راحت عليه يمكن ..
ما إنتبه يأجر على نفسه ..
بيلقى زباين كثير ..
وبيرتفع دخله ..
حياة بهائم ..
نسأل الله العافيه
مخلفات الإستعمار .. حتما
ليسوا من أهل البلد .

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أحدث التعليقات

7UP
ياليتها معجبة في الصناعات والابتكارات والاختراعات الكورية معجبه في الصياعه والضياعه والهياته الكورية ؟؟؟
سعووود
ماكو فايدة راح نفضل جهله طالما يوجد متابعين ومناصرين لهؤلاء الحمقى
أبوخالد-أبها.
راحت عليه يمكن .. ما إنتبه يأجر على نفسه .. بيلقى زباين كثير .. وبيرتفع دخله .. حياة بهائم .. نسأل الله العافيه مخلفات...
سعووود
استغفر الله العظيم وجهها كريه .. الحمدلله والشكر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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