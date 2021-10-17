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المسند: الإنفلونزا الموسمية تنشط في موسم "الوسم"

منذ ساعة
1502
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المسند: الإنفلونزا الموسمية تنشط في موسم "الوسم"

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أنه عند دخول الوسم تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب.

وقال المسند : عند دخول الوسم تبدأ الأجواء بالتحسن التدريجي، وتنخفض درجة الحرارة ويبرد الليل، ويشعر الإنسان في البر بحاجته لإشعال النار ليلاً، وفيه بداية تسخين الماء في الوسطى، وفيه قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو.

وأضاف : وفيه ينشط فيروس الإنفلونزا الموسمية بين الناس، مشيرًا إلى انه في آخره ومع بداية ديسمبر يبدأ معظم الناس بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق خاصة الفجر.

وأكد على أن هجرة طيور الحبارى، والكروان، والكرك الأصلع، تبدأ في موسم الوسم، وفي آخره تبدأ هجرة طيور الجوني، والكدري.

 

المسند
الإنفلونزا الموسمية
الوسم
موسم الوسم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136462
منذ 38 دقيقة
الله يعين ..

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أحدث التعليقات

7UP
ياليتها معجبة في الصناعات والابتكارات والاختراعات الكورية معجبه في الصياعه والضياعه والهياته الكورية ؟؟؟
سعووود
ماكو فايدة راح نفضل جهله طالما يوجد متابعين ومناصرين لهؤلاء الحمقى
أبوخالد-أبها.
راحت عليه يمكن .. ما إنتبه يأجر على نفسه .. بيلقى زباين كثير .. وبيرتفع دخله .. حياة بهائم .. نسأل الله العافيه مخلفات...
سعووود
استغفر الله العظيم وجهها كريه .. الحمدلله والشكر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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