المسند: الإنفلونزا الموسمية تنشط في موسم "الوسم"

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أنه عند دخول الوسم تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب.
وقال المسند : عند دخول الوسم تبدأ الأجواء بالتحسن التدريجي، وتنخفض درجة الحرارة ويبرد الليل، ويشعر الإنسان في البر بحاجته لإشعال النار ليلاً، وفيه بداية تسخين الماء في الوسطى، وفيه قد يغلق بعض الناس التكييف البارد ليلاً لاعتدال الجو.
وأضاف : وفيه ينشط فيروس الإنفلونزا الموسمية بين الناس، مشيرًا إلى انه في آخره ومع بداية ديسمبر يبدأ معظم الناس بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق خاصة الفجر.
وأكد على أن هجرة طيور الحبارى، والكروان، والكرك الأصلع، تبدأ في موسم الوسم، وفي آخره تبدأ هجرة طيور الجوني، والكدري.