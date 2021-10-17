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صقار يُتوِّج خبرة 30 عاماً بطرح صقر الـ 100 ألف ريال

منذ ساعة
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صقار يُتوِّج خبرة 30 عاماً بطرح صقر الـ 100 ألف ريال

الرياض (صدى):
توَّج راشد الهاجري خبرته في هواية الصقارة؛ التي تناهز الـ30 عاماً، بطرح صقر من نوع (شاهين قرناس) من سماء الجبيل في المنطقة الشرقية، الذي بيع بمبلغ 101 ألف ريال، في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، المقام بمقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 من نوفمبر المقبل.

ويتسم الصقر بعرض 16 إنشاً، وطول 15 إنشاً، ووزنه 1076 غراماً، في مزاد نظم اليوم (الجمعة) وسط حضور كبير.

وبين الطاروح الهاجري أنه استغرق نصف ساعة لطرح الصقر، مستفيداً من خبرته الممتدة 30 عاماً في مجال الصقارة، لكن الحظ لم يحالفه في صيد الصقور، لتكون هذه المرة الأولى في حياته.

ويضيف بأنه يمتلك صقوراً عدة لغرض صيد الحباري، فيما تعد هذه المشاركة هي الأولى له في مزاد نادي الصقور السعودي، ويتمنى المشاركة في مزادات عدة المواسم المقبلة.

وعن دعم النادي لهواة الطرح، أوضح بأن التنظيم جاء على أعلى مستوى ، مقدماً شكره لنادي الصقور السعودي الذي تكفَّل بالنقل والسكن للطواريح، وكذلك فحص الصقور المشاركة في المزاد.

المنطقة الشرقية
صقر
نادي الصقور السعودي
راشد الهاجري
هواية الصقارة
شاهين قرناس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136462
منذ 49 دقيقة
طيب .. مبروك ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54256
منذ 36 دقيقة
يستاهل الهاجري

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أحدث التعليقات

7UP
ياليتها معجبة في الصناعات والابتكارات والاختراعات الكورية معجبه في الصياعه والضياعه والهياته الكورية ؟؟؟
سعووود
ماكو فايدة راح نفضل جهله طالما يوجد متابعين ومناصرين لهؤلاء الحمقى
أبوخالد-أبها.
راحت عليه يمكن .. ما إنتبه يأجر على نفسه .. بيلقى زباين كثير .. وبيرتفع دخله .. حياة بهائم .. نسأل الله العافيه مخلفات...
سعووود
استغفر الله العظيم وجهها كريه .. الحمدلله والشكر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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