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بالفيديو.. 30 سيدة يشاركن في سباق دراجات للتوعية بسرطان الثدي

منذ ساعة
1570
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بالفيديو.. 30 سيدة يشاركن في سباق دراجات للتوعية بسرطان الثدي

الرياض (صدى):
شاركت 30 سيدة في سباق دراجات لنشر رسائل التوعية بسرطان الثدي، وذلك من خلال الحفاظ على النشاط الرياضي والحياة الصحية.

وتقطع السيدات المشاركات في الحملة مسافة حوالي 7.5 كيلو مترًا، فيما أوضحت منظمات الحملة أنهم أرادوا تمثيل الحملة من خلال نشاط رياضي وهو سباق الدراجات لتوعية السيدات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، بحسب "الإخبارية" .

وأكدت منظمات الحملة، أن اليوم يعكس أهمية الرياضة في الوقاية وحتى في حالة الإصابة ليكون الجسم قادر على المقاومة، فيما قالت المشاركات أنهن شاركن لدعم جهود التوعية في مواجهة سرطان الثدي ودعم المصابات به.

المرأة
المملكة
سرطان الثدي
سيدات
سباق دراجات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54256
منذ 44 دقيقة
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136462
منذ 43 دقيقة
ارفعي لهن الكمامه .. انتي ماتلبسين قبعه ..

.. اللهم اني أبرأ إليك مما شاهدته ، وما يجري مما لم اشاهده .. اللهم فااشهد ..

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أحدث التعليقات

7UP
ياليتها معجبة في الصناعات والابتكارات والاختراعات الكورية معجبه في الصياعه والضياعه والهياته الكورية ؟؟؟
سعووود
ماكو فايدة راح نفضل جهله طالما يوجد متابعين ومناصرين لهؤلاء الحمقى
أبوخالد-أبها.
راحت عليه يمكن .. ما إنتبه يأجر على نفسه .. بيلقى زباين كثير .. وبيرتفع دخله .. حياة بهائم .. نسأل الله العافيه مخلفات...
سعووود
استغفر الله العظيم وجهها كريه .. الحمدلله والشكر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..

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