بالفيديو.. 30 سيدة يشاركن في سباق دراجات للتوعية بسرطان الثدي

الرياض (صدى):
شاركت 30 سيدة في سباق دراجات لنشر رسائل التوعية بسرطان الثدي، وذلك من خلال الحفاظ على النشاط الرياضي والحياة الصحية.
وتقطع السيدات المشاركات في الحملة مسافة حوالي 7.5 كيلو مترًا، فيما أوضحت منظمات الحملة أنهم أرادوا تمثيل الحملة من خلال نشاط رياضي وهو سباق الدراجات لتوعية السيدات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، بحسب "الإخبارية" .
وأكدت منظمات الحملة، أن اليوم يعكس أهمية الرياضة في الوقاية وحتى في حالة الإصابة ليكون الجسم قادر على المقاومة، فيما قالت المشاركات أنهن شاركن لدعم جهود التوعية في مواجهة سرطان الثدي ودعم المصابات به.